Furti in casa da migliaia di euro, arrestato grazie a videosorveglianza e tracce sui cellulari Arrestato a Torre Annunziata un 42enne di Pianura per due furti in casa a Torre del Greco. Identificato grazie a videosorveglianza e tabulati telefonici.

A cura di Redazione Napoli

A Torre Annunziata, la Polizia ha arrestato un uomo di 42 anni napoletano, residente a Pianura, zona Occidentale. Il 42enne è accusato di aver partecipato, insieme a un complice di 27 anni (anch'egli di Napoli, al momento denunciato a piede libero), a due furti avvenuti il 15 gennaio 2024 in abitazioni di Torre del Greco. I due risultano già noti per reati simili.

Le indagini, condotte dal Commissariato di Torre del Greco e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, erano partite dopo le denunce dei proprietari. In un apparrtamento erano stati rubati 10mila euro in contanti e gioielli per circa 7mila euro; nell’altra, 1.500 euro e alcuni accendini d’oro. Come sono riusciti gli inquirenti a trovare il bandolo della matassa? Hanno ricostruito il percorso dei sospetti attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, identificando i veicoli utilizzati e i luoghi dove si erano fermati, coincidenti con le zone dei furti. Ulteriori elementi sono emersi poi grazie all'analisi dei loro cellulari, sequestrati a marzo 2024 durante un altro arresto per furto. I tabulati telefonici hanno confermato la loro presenza a Torre del Greco nelle ore dei colpi.