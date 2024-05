video suggerito

In giro per Napoli con la cocaina nascosta in bocca: così lo spacciatore vendeva droga ai clienti Un 21enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione e cessione illecita di stupefacenti: il giovane è stato sorpreso a Porta Capuana mentre nascondeva la droga nel cavo orale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha tirato fuori qualcosa dalla bocca, l'ha passata a un'altra persona, ricevendo una banconota in cambio: un insolito nascondiglio quello utilizzato da uno spacciatore a Napoli, che teneva la cocaina da vendere ai clienti nel cavo orale. Nella serata di ieri, mercoledì 1 maggio, un giovane di 21 anni, originario del Marocco e con precedenti anche specifici, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante servizi mirati predisposti sul territorio, mentre transitavano a Porta Capuana, nel cuore di Napoli, hanno notato il giovane seduto su una panchina che, dopo aver ricevuto una banconota da una persona sopraggiunta a piedi, ha prelevato qualcosa dalla bocca e gliel'ha consegnata.

Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato la fuga e, dopo un breve inseguimento e una colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccarlo, trovandolo in possesso di 19 dosi di cocaina, che nascondeva in bocca; nelle tasche, invece, il 21enne aveva 150 euro e materiale per il confezionamento della droga. Il 21enne è stato così arrestato, mentre l'acquirente è invece stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.