Va in giro tra i baretti a Caserta con un machete nascosto nei pantaloni: 22enne denunciato Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri nel corso della notte in via Ferrante, ritrovo di giovani e giovanissimi durante il fine settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Controlli dei carabinieri sono andati in scena, nella notte appena trascorsa, nei luoghi della movida di Caserta, dove ogni fine settimana si radunano molti giovani e giovanissimi. Proprio nel cuore della città, in via Ferrante, dove sorgono numerosi bar e locali, ritrovo nel weekend di molti giovani casertani, hanno sorpreso un ragazzo di 22 anni – residente nella vicina San Nicola la Strada – che se ne andava a spasso con un machete occultato nei pantaloni.

Sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Caserta a controllare il 22enne: lungo la gamba destra, all'interno del pantalone, il giovane aveva nascosto un machete con una lama lunga 32 centimetri (complessivamente era lungo 45 centimetri). Pertanto, i militari dell'Arma hanno proceduto a sequestrare l'arma e la relativa custodia, mentre il 22enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per porto dia armi od oggetti atti ad offendere.