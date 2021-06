Ancora in calo i contagi da Coronavirus registrati in Italia: nell'ultimo bollettino del Ministero della salute registrati 1.325 nelle ultime 24 ore su 200.315 test e 37 morti covid. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 200.315 test, tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività è stabile allo 0,7%. I casi attualmente positivi sono 98.608 (-3.247). Meno di 100mila malati Covid in Italia: non succedeva da ottobre. La Regione in cui si è registrato il maggior incremento di nuove infezioni è la Lombardia. Ecco nel dettaglio i contagi regione per regione:

Lombardia: +232

Veneto: +61

Campania: +131

Emilia-Romagna: +89

Piemonte: +72

Lazio: +119

Puglia: +90

Toscana: +60

Sicilia: +228

Friuli-Venezia Giulia: +23

Marche: +21

Liguria: +18

Abruzzo: +22

P.A. Bolzano: +15

Calabria: +69

Sardegna: +3

Umbria: +19

P.A. Trento: +11

Basilicata: +31

Molise: +4

Valle d'Aosta: +3

Oggi nuovo monitoraggio dell'Iss sull'andamento dei contagi. Da lunedì 21 giugno provincia autonoma di Bolzano, Marche, Toscana, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia passeranno in zona bianca e diranno addio al coprifuoco. L'unica Regione a rimanere in giallo è la Valle D'Aosta, che però dovrebbe passare in bianco dalla prossima settimana. Anche l'Italia si prepara a dire addio alle mascherine all’aperto, il governo pensa a una data tra la fine di giugno e l'inizio di luglio ma la discussione è ancora in corso. Il governo intanto ha dato il via libera al green Pass per i viaggi: il nuovo certificato per tornare a viaggiare in Italia e in Europa potrà essere rilasciato anche dal medico di base. Ancora dubbi sul mix di vaccini dopo lo stop ad AstraZeneca per la seconda dose. Ema non si bilancia e avverte: "Non possiamo ancora esprimerci, i dati sono limitati". Governo: "È sicuro, Regioni lo applichino". Finora in Italia somministrati 44.4 milioni di vaccini mentre sono quasi 15 milioni le persone completamente vaccinate. Nel mondo 177.3 milioni di casi e 3,8 milioni di morti. Preoccupa la variante delta che cresce ovunque. Boom di casi nel Regno Unito e Russia e crescono anche i decessi covid. In Portogallo stop agli spostamenti