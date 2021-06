Sono 107 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, a fronte di 6.926 tamponi molecolari analizzati. Questo il dato emerso dal bollettino quotidiano dell'Unità di Crisi della Regione Campania pubblicato quest'oggi. Dei 107 positivi, 29 sono i sintomatici e 78 gli asintomatici. Il tasso di positività è dell'1,54%, in fase discendente come già nelle ultime settimane.

Sono otto invece i deceduti registrati, di cui quattro nelle ultime 48 ore e quattro invece morti nei giorni scorsi ma aggiunti solo oggi al computo giornaliero. Ancora assenti dai bollettini regionali i dati relativi ai guariti così come il numero totale dei decessi: numeri più volte sotto "attacco" per errori e successive "compensazioni", che hanno causato non poche polemiche tra addetti ai lavori e semplici cittadini. Cala invece la pressione sugli ospedali: sono 336 gli ospedalizzati a causa dell'infezione da CoViD-19, di cui 22 in terapia intensiva e 314 nei reparti di degenza ordinaria dei Covid Center regionali.

Intanto, nella consueta diretta Facebook del venerdì, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato che da lunedì 21 giugno la regione entrerà in zona bianca. "Attenti perché tutta questa allegria che abbiamo per le riaperture, tutta questa ricreazione, rischia di essere interrotta fra fine settembre e inizio ottobre". E ha poi aggiunto che la Campania manterrà in estate l'obbligo della mascherina anti-Covid all'esterno: "È evidente che a casa, al mare e al ristorante se ne fa a meno, ma con il numero di positivi che abbiamo ancora oggi non possiamo permetterci di correre rischi".