La Campania manterrà in estate l'obbligo della mascherina anti-Covid all'esterno. Lo annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: «In generale lo manterremo anche in estate, anche nei luoghi all'esterno. A volte si determinano i meccanismi imitativi, se si decide che è facoltativo togliere o mettere la mascherina alla fine ci saranno soprattutto ragazzi che saranno imbarazzati a camminare con la mascherina quando la gran parte dei loro colleghi non lo fa. È uno dei motivi per i quali credo che manterremo l'obbligo di usare la mascherina anche in estate. È evidente che a casa, al mare e al ristorante se ne fa a meno, ma con il numero di positivi che abbiamo ancora oggi non possiamo permetterci di correre rischi».

Il piano vaccini va a rilento

De Luca ha parlato durante la sua settimanale diretta video social anche e soprattutto della campagna vaccinale in Campania, parlando del vaccino eterologo che giudica «sicuro», chiarendo che per i minorenni attende ancora indicazioni dal ministero della Salute. E poi chiedendo soprattutto ai residenti di Napoli di aderire alla campagna vaccino anti-Covid: «A Napoli – dice – c'è scarsa partecipazione di over 60 alla campagna vaccinale. Non va bene. Li richiamo ad iscriversi e vaccinarsi anche perché in Campania faremo quasi solo Pfizer e Moderna».