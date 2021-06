Solo 50 prenotati su 1440 dosi disponibili di Astrazeneca per i 60-79enni all’Open Day dei vaccini anti-Covid19 dell'Asl Napoli 1 Centro in programma oggi, 17 giugno, alla Stazione Marittima, secondo i dati dell’Unità di Crisi per l’emergenza in Campania aggiornati alle ore 19 di ieri, quando la piattaforma, però, era ancora aperta per nuove prenotazioni, con una percentuale di adesione del 3,5%. A Napoli non sfonda nemmeno l’Open Day con i vaccini Pfizer, destinati ai 12-59 enni che si terrà sempre oggi: prenotati solo 494 su 6960 dosi di Pfizer disponibili, alle 19 di ieri. Mentre ha registrato il tutto esaurito l’Open Day Pfizer lanciato invece dall’Asl di Avellino dove c’erano a disposizione 5.960 posti per domani, 18 giugno 2021. Al completo anche le prenotazioni per l’Open Day di Avellino di ieri.

La differenza di adesione tra i due Open Day di Napoli e Avellino, secondo fonti dell’Unità di Crisi, sarebbe dovuta al fatto che a Napoli ci sarebbe una maggiore percentuale di vaccinati rispetto al capoluogo irpino. Mentre è possibile che chi non ha ricevuto ancora la somministrazione (circa il 40% della popolazione residente nel capoluogo campano) non l’abbia fatto evidentemente per scelta. Avellino, invece, sarebbe stata più indietro nella campagna vaccinale e aveva quindi ancora una platea disponibile a vaccinarsi, cosa che spiegherebbe il maggior numero di adesioni. Mentre c'è da considerare anche il poco tempo a disposizione per prenotare, visto che l'Open Day dell'Asl di Napoli era stato lanciato solo il 15 giugno.

Open Day Pfizer a Napoli, prenotati 494 su 6960

A Napoli, come detto, per l’Open Day Pfizer di oggi per 12-59 enni dell’Asl Napoli 1 Centro, alle 19 di ieri, erano prenotati solo 494 su 6960 posti disponibili. In dettaglio, 319 su 4920 (6,5%) alla Mostra d’Oltremare, 121 su 600 (20,2%) al Museo Madre, 296 su 1440 (20,6%) alla Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte. Per prenotare basta collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, un riferimento di cellulare ed e-mail del vaccinando. Ieri, intanto, dopo la lettera del ministero della Salute al presidente della Regione Vincenzo De Luca, è partita in Campania la vaccinazione eterologa per la seconda dose a chi ha meno di 60 anni di età, ossia la somministrazione di un vaccino diverso a coloro che avevano fatto la prima dose con Astrazeneca. Si tratta del cosiddetto mix di vaccini. Astrazeneca, infatti, è stato riservato solo alle persone con più di 60 anni.

Open Day Pfizer Avellino, dove farlo

Ad Avellino le vaccinazioni anti-Covid19 con Pfizer domani, 18 giugno, potranno essere fatte nei seguenti punti vaccinali dalle 8 alle 20: