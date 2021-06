A Napoli solo il 61% della popolazione residente ha aderito alla campagna dei vaccini contro il Coronavirus. Ma restano quartieri dove le adesioni sono addirittura sotto il 40%. Lo rivela uno studio dell’Asl Napoli 1 Centro sull’andamento della campagna in questi mesi, a partire dal 27 dicembre scorso, con il Vaccine Day, durante i quali sono state somministrate 741.612 dosi, di cui 533.773 prime iniezioni. Con una copertura al di sotto del 60% è molto difficile che si possa raggiungere l’immunità di gregge, con il rischio che il prossimo autunno possa ripresentarsi una nuova ondata di Covid19 e tornino le zone rosse, arancioni e gialle e i mini-lockdown.

Per coloro che hanno aderito alla campagna, invece, l’Asl ha raggiunto ottimi risultati di copertura delle vaccinazioni, che per alcune fasce arrivano al 100%. “Ai dati estremamente positivi che riguardano la vaccinazione di quanti volontariamente hanno aderito alla campagna – scrive l’Asl Napoli 1 nel dossier – si aggiungono però i dati che mettono in luce come a Napoli solo il 61% dei residenti (popolazione residente al gennaio 2021) abbia scelto di aderire alla campagna vaccinale.

In poco meno di sei mesi, l’enorme sforzo messo in campo dall’ASL Napoli 1 Centro ha consentito di somministrare 741.612 dosi (prime dosi 533.773, seconde dosi 208.839). Un dato importante, con ottimi risultati di copertura in relazione alla popolazione che ha scelto di aderire alla campagna. In modo particolare alle ore 22,00 del 14.06.2021: