In Germania, la cancelliera Angela Merkel dopo otto ore di serrato confronto con i dirigenti dei diversi Land del paese, ha annunciato misure più severe su raduni e maschere. "Sono convinta che quello che faremo ora sarà decisivo per come superare questa pandemia", ha detto Merkel. "Dobbiamo prevenire un aumento incontrollato o esponenziale". Le nuove infezioni in Germania hanno continuato ad aumentare mercoledì, spingendo oltre i 5.000 casi in 24 ore, un livello che non si è visto da quando è stato imposto un blocco alla più grande economia europea in primavera. Se un'area registra più di 35 nuove infezioni per 100.000 persone nell'arco di sette giorni, le mascherine diventeranno obbligatorie in tutti i luoghi in cui le persone sono a stretto contatto per un periodo prolungato. Anche il numero di persone autorizzate a radunarsi sarà limitato a 25 in spazi pubblici e 15 in spazi privati.