La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, tira dritto. Il concorso per i docenti precari della scuola “si farà”. Ma i dubbi crescono sempre più e non solo nell’opposizione, che da tempo chiede di evitare il concorso considerando la difficile situazione sanitaria, ma anche all’interno della maggioranza. D’altronde anche il Pd è sempre stato titubante sul tema e ora la richiesta arriva esplicitamente dalla responsabile scuola dem, Camilla Sgambato: “Siamo di fronte al riattivarsi drammatico dell’emergenza sanitaria e bisogna mettere al centro la sicurezza dei cittadini. Alcune regioni stanno in questi giorni decidendo di chiudere le scuole in via precauzionale. Pertanto lo svolgimento di concorsi in questa fase di aumenti esponenziali della curva del contagio da Covid, espone a rischi enormi non solo i partecipanti al concorso, ma anche il personale dei plessi scolastici che dovrebbero ospitarli per l’espletamento delle prove. Non si può non prendere atto che siamo di fronte alla stessa, se non peggiore, situazione di quando il concorso fu rinviato. E dunque riflettere sulla necessità di spostarlo a tempi migliori sotto il profilo sanitario ci sembra la cosa più opportuna da fare. Invitiamo il Governo ad una rapida riflessione in tal senso”.

La richiesta del Pd era stata già avanzata anche da Matteo Orfini, sempre nella giornata di oggi: “Il dato dei contagi cresce ogni giorno. Giustamente il governo sta assumendo iniziative importanti per limitare i rischi e scongiurare un nuovo lockdown In queste condizioni una riflessione sul concorso per i precari della scuola dovrebbe essere d'obbligo. Davvero non ha alcun senso svolgerlo in questa situazione. Quando scegliemmo di rinviarlo fu esattamente perché eravamo in piena pandemia. Ora che il virus è tornato a circolare come si può far finta di niente? Il governo ascolti il mondo della scuola e rinvii questa follia”.

Tra i principali fautori di un rinvio del concorso per i precari della scuola c’è anche Matteo Salvini. Il leader della Lega attacca: “Mentre i contagi aumentano e la Campania chiude le scuole, il ministro Azzolina conferma un ‘concorso’ che da settimana prossima coinvolgerà 66.000 insegnanti che lasceranno le loro classi e gireranno per le Regioni. Una follia, che si fermi”.