Continua l'emergenza Covid in Italia. Sono 17.246 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano invece stati 15.774). In totale dall’inizio dell’epidemia i contagi da Covid-19 nel nostro paese sono stati 2.336.279. È quanto emerge dai dati del bollettino di ieri, diffuso dal ministero della Salute e riguardante la situazione epidemiologica italiana. I morti sono stati 522, I guariti sono 20.115. I casi attualmente positivi sono 561.380, di cui 23.110 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.557. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 160.585. I vaccinati sono 896.498. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è la Lombardia. Di seguito, il quadro regione per regione:

Lombardia: +2.587

Veneto: +2.076

Piemonte: +857

Campania:+1.294

Emilia Romagna: +1.515

Lazio: +1.816

Toscana: +424

Sicilia: +1.867

Puglia: +1.524

Liguria: +289

Friuli Venezia Giulia: +805

Marche: +506

Abruzzo: +256

Sardegna: +275

P.A. Bolzano:+174

Umbria: +210

Calabria: +286

P.A. Trento: +272

Basilicata: +90

Valle d'Aosta: +16

Molise: +107

La bozza del Dpcm che sarà portata in consiglio dei ministri questa sera alle 20,30 conferma la linea dura del governo: impianti da sci chiusi fino al 15 febbraio 2021, musei aperti in zona gialla, chiuse le palestre e le piscine; confermato anche il divieto di asporto dai bar dopo le 18. Lo stato di emergenza sarà prorogato al 30 aprile. Divieto di spostamento tra le regioni anche gialle fino al 15 febbraio.

Nel mondo 91,5 milioni di casi e 1,9 milioni di morti. In Francia da sabato coprifuoco anticipato alle 18. Germania, record di morti in un giorno: sono 1.244. Nel Regno Unito superati i 100mila decessi. Un morto in Cina, è la prima volta dopo 8 mesi. E a Wuhan è arrivato il team di esperti dell’Oms: negato ingresso a due membri. In Tunisia record di casi giornalieri, scatta lockdown di 4 giorni.