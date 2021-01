Sono 1.150 i nuovi casi di Coronavirus in Campania, a fronte di 13.929 tamponi analizzati: questi i dati sulla pandemia relativi alle ultime 24 ore, contenuti nel consueto bollettino dell'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale, reso noto nel pomeriggio odierno, venerdì 15 novembre. La curva del contagio, pur con qualche piccolo scossone, resta dunque stabile in Campania. Nelle ultime 24 ore, sul territorio si registrano purtroppo anche 37 decessi (in totale 3.335 dall'inizio della pandemia), mentre è ancora alto, per fortuna, il numero dei guariti, che sono 933 (in totale 128.728). Complessivamente, dall'inizio della pandemia, sono 204.996 le persone risultate positive al Coronavirus in Campania, mentre sono 2.208.602 i tamponi analizzati in totale.

Analogamente alla curva dei contagi, resta stabile anche il tasso di ricoveri in ospedale, sui quali la pressione si è notevolmente ridotta rispetto ai mesi scorsi, anche se negli ultimi giorni i ricoveri stanno aumentando. Come di consueto, nel bollettino giornaliero dell'Unità di Crisi regionale vengono indicati anche i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva e in quelli di degenza ordinaria Covid degli ospedali della Campania. Ecco, di seguito, i dati sulla situazione degli ospedali aggiornati a oggi, venerdì 15 gennaio: