Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid, green pass per accedere a eventi e locali, Sileri: “Facciamo subito come la Francia”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 14 luglio. Continua a salire la curva dei contagi in Italia: nell'ultimo bollettino si sono contati 1.534 casi e 20 morti per Covid. Accelera la variante Delta che rappresenta un terzo delle nuove infezioni: quattro Regioni, Campania, Sicilia, Marche e Abruzzo, rischiano di passare in zona gialla. Governo intenzionato a prolungare lo stato di emergenza e studia come modificare il green pass per invogliare alla vaccinazione rndnedolo obbligatorio per eventi e locali come accaduto in Francia. Sileri: "Facciamo subito come Macron". La campagna di vaccinazione intanto registra 58,7 milioni di dosi somministrate mentre sono 24,8 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Nel mondo oltre 187 milioni di casi e più di 4 milioni di morti covid. Il Regno Unito si prepara all'allentamento delle restrizioni dal 19 luglio ma a Londra resta l'obbligo di mascherina su mezzi pubblici. Von der Leyen: "Oltre 50% europei ha ricevuto 2 dosi di vaccino".

