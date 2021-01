Continua l'emergenza Covid in Italia. Sono 15.774 i nuovi casi di Coronavirus registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore (ieri erano invece stati 14.242). In totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria i contagi da Covid-19 in Italia sono 2.319.036. È quanto emerge dai dati del bollettino di ieri, diramato dal ministero della Salute e riguardante la situazione epidemiologica nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 507, ieri 616: il bilancio totale dei morti sale a 80.326 dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono 20.532, per un totale di 1.673.936. I casi attualmente positivi sono 564.774, di cui 23.525 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.579. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 175.429. I vaccinati sono 800.730. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è la Lombardia. Di seguito, il quadro regione per regione:

Lombardia: +2.245

Veneto: + 1.884

Piemonte: +1.009

Campania: 1.098

Emilia Romagna: +1.778

Lazio: +1.612

Toscana: +507

Sicilia: +1.969

Puglia: +1.082

Liguria: +395

Friuli Venezia Giulia: +546

Marche: +480

Abruzzo: +314

Sardegna: +233

P.A. Bolzano: 269

Umbria: +307

Calabria: +283

P.A. Trento: +175

Basilicata: +72

Valle d'Aosta: +19

Molise: +97

Nel nostro Paese sono oltre 880mila gli immunizzati contro il Covid. La Campania guida la classifica con il 77 per cento di somministrazioni rispetto alle dosi consegnate. Al via la piattaforma nazionale per vaccini.

Nel mondo 91,5 milioni di casi e 1,9 milioni di morti. In Usa nuovo record di morti: 4.500 decessi covid in 24 ore. Record di contagi in Spagna. Nel Regno Unito superati i 100.000 morti. L'Olanda prolunga il lockdown fino al 9 febbraio. La Cina di nuovo in lotta con il virus: oltre 22 milioni i cinesi in lockdown.