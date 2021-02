Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid, nuovi colori regioni: arancione per Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento. Rt nazionale a 0,95

Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, sabato 13 febbraio 2021. Nel bollettino di ieri: 13.809 nuovi casi e 316 morti. Monitoraggio Iss: Rt in Italia sale a 0,95. Nuovo cambio di colori per le Regioni: la Sicilia diventa zona gialla insieme ad altre 14 Regioni, passano in fascia arancione Toscana, Abruzzo, Provincia autonoma di Trento e Liguria, che vanno a fare compagnia all’Umbria. Prorogato lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 25 febbraio. Chiesta la possibile riapertura graduale di cinema, palestre e teatri. Cts, sì a riapertura impianti sci in zona gialla con massima cautela. In Italia scoperta variante inglese nel 20 per cento dei casi Covid. Procede la campagna vaccinale: distribuite già 2.827.378 di dosi e vaccinate con richiamo 1.256.500 persone. Ieri sono partite le somministrazioni del vaccino anti-Covid AstraZeneca riservato solo alle persone dai 18 ai 55 anni. Nel mondo sono oltre 108 milioni i contagi e 2,3 milioni i morti covid. Usa, Biden: “Acquistate dosi per vaccinare tutti gli americani entro luglio”.