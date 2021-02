Questo il bollettino di oggi, sabato 13 febbraio, sui contagi Covid in Campania: ci sono 1.751 positivi (di cui 151 casi identificati da test antigenici rapidi), di cui 1.503 asintomatici e 97 con sintomi (sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare) su 20.413 tamponi (di cui 3.674 antigenici). Sono 18 i morti in più rispetto a ieri, ​ 13 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati nelle 24 ore precedenti. Il totale dei morti è 3.999. Ci sono 981 guariti. È pari a 8,58% l'incidenza percentuale dei positivi rispetto ai tamponi effettuati.

Il report posti letto su base regionale: