Stop a feste, eventi, cortei e manifestazioni a Carnevale. Nessuna sfilata delle maschere in Campania. Vietate anche le feste di Carnevale private a casa. Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato questa mattina una nuova ordinanza sulla festa del martedì grasso, che quest’anno ricade il 16 febbraio, vietando qualsiasi manifestazione che possa contribuire a creare assembramenti e ad aumentare, quindi, il rischio di contagio da Coronavirus. Come spiegato da Fanpage.it da tempo il presidente della Regione Campania meditava su un provvedimento: il 14 è il giorno di san Valentino ma anche domenica di Carnevale e il rischio è quello di festicciole non autorizzate o del classico ‘struscio' coi bimbi vestiti da Carnevale con inevitabili casi di assembramenti. "Rischiamo una nuova ondata di contagi, abbiamo già di nuovo gli ospedali ingolfati" aveva detto De Luca proprio ieri durante la sua settimanale diretta video su Facebook.

Stop a feste di Carnevale e sfilate di maschere

Cosa è scritto nell’ordinanza di De Luca? “Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania, con decorrenza immediata e fino a tutto il giorno 16 febbraio 2021:

è fatto divieto di feste e di ogni altra forma di aggregazione – in luoghi pubblici e privati, all’aperto e al chiuso – nonché di cortei ed altre manifestazioni di qualsiasi forma, connesse al Carnevale;

si invitano i Sindaci ad inibire l’accesso alle piazze e ai luoghi tradizionalmente destinati ad iniziative connesse al Carnevale, fatto salvo il transito per l’ingresso agli esercizi e servizi ivi insistenti.

In conformità alle Conclusioni del Report settimanale 39 – Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute-Istituto Superiore della Sanità: