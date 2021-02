Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 13 febbraio, 1.060 nuovi contagi da coronavirus, 29 in meno rispetto a ieri. La Regione Lazio ha inoltre comunicato 21 morti, 13 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati elaborati 12mila tamponi molecolari e 17mila tamponi rapidi antigenici, per un totale di oltre 30mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 4 per cento. A Roma città sono stati diagnosticati 483 nuovi contagi.

I dati sui ricoveri per Covid nel Lazio

Nel Lazio gli attuali casi positivi sono 40.622- Di questi 2.121 sono ricoverati nei reparti ordinari e 256 in quelli di terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 38.245 persone positive a Covid-19.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 159 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 2: sono 228 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ottantotto i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 96 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4: sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 95 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 141 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 131 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 96 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Bollettino Spallanzani 13 febbraio 2021

Sono ricoverati ad oggi all'Istituto Spallanzani di Roma 124 pazienti positivi al Covid-19. Di questi, sono 25 quelli ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi o trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono 1.982 dall'inizio dell'emergenza coronavirus nel nostro Paese.