Diventa sempre più drammatico il bilancio dei morti covid negli Stati Uniti dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati ufficialmente altri 5mila decessi collegati al coronavirus che portano il triste bilancio dall’inizio della pandemia sempre più vicino al mezzo milione di decessi. Secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, nel Paese nell’ultima giornata son stati segnalati 5.323 ulteriori morti connessi all'infezione da coronavirus che portano il bilancio totale a 480.887. L’impennata di morti nelle ultime 24 ore, secondo le autorità locali, è dovuta a un riconteggio nello Stato dell'Ohio che ha inserito 2.400 morti che in precedenza non erano stati conteggiati.

Gli Usa vicini al mezzo milione di morti covid

Il tristissimo traguardo del mezzo milione di morti covid dall’inizio dell’emergenza sanitaria che le stesse autorità federali statunitense avevano previsto entro marzo purtroppo si sta avvicinando. Continuavo a salire anche i nuovi casi di contagi visto che nell‘ultima giornata sono stati segnalati ulteriori 97.525 nuovi casi di coronavirus che portano il bilancio totale a 27.492.023. Nel Paese infatti mentre alcuni stati fanno segnare un calo deciso della curva dei contagi altri invece stanno assistendo a una nuova impennata di casi. Non a caso proprio nei giorni scorsi lo stato della Californi ha scavalcato come decessi quello che era stato l’epicentro della pandemia nel Paese, lo Stato di New York, superando i 46mila morti. Purtroppo nella stessa scia c’è anche il Texas che ha superato i 40mila morti covid ed è il terzo stato Usa dietro proprio a New York che ha oltre 45mila decessi covid.

La Florida ha più morti di New York

Il Paese sta puntando molto sui vaccini anti covid per interrompere questa spirale del contagio senza paralizzare completamente l’economia, lo aveva fatto l’amministrazione Trump e sta seguendo la stessa linea anche quella di Biden. Finora sono state distribuite nel Paese almeno 69.014.725 dosi di vaccini ed almeno 48.410.558 sono state somministrate con un media di quasi 1,6 milioni di dosi somministrate al giorno. Nella maggior parte degli stati, la priorità per la vaccinazione contro il coronavirus è stata assegnata agli operatori sanitari e agli anziani ma a alcuni hanno iniziato ad ammettere anche le altre persone con condizioni di fragilità i base alle disponibilità di vaccini.

L'obiettivo è vaccinare tutti entri l'estate

Da poco l'amministrazione ha firmato un accordo con le farmacie per spingere ulteriormente sull'acceleratore nella campagna delle vaccinazioni ce prevede di far arrivare le dosi direttamente vaccini a 6.500 farmacie americane. In questo modo si cerca anche di vincere lo scetticismo di alcuni gruppi visto che stando agli ultimi sondaggi quasi un terzo degli adulti statunitensi è indeciso sul vaccino Covid-19. L’obiettivo finale è di vaccinare la maggior parte degli americani entro la fine dell'estate, vale a dire una percentuale del 70-85% per raggiungere l’immunità di gregge.