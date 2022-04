Covid Italia, news di oggi: verso vaccino adattato per la quarta dose in autunno, Locatelli: “Variante Xf da monitorare, ma non preoccupa”

Le ultime notizie e gli aggiornamenti di oggi sul Covid-19. Nell’ultimo bollettino 83.643 contagi e 169 morti, il tasso di positività è al 14,8%. Isolata per la prima volta nel nostro paese la variante Xf del virus. Per Franco Locatelli "è un fenomeno a cui prestare attenzione, ma non vi sono elementi di preoccupazione”. Sulle mascherine: “In alcuni contesti ancora fondamentali”. In vista dell’autunno si valuta se vaccinare tutta la popolazione o solo over50 o over60 con la quarta dose di un vaccino adattato. Verso il via libera dell'Aifa, antivirali distribuiti in farmacia. Multe per violazione delle norme Covid legate al cosiddetto Partygate anche per il premier britannico Johnson e per il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0