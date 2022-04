De Luca: “In Campania mascherina obbligatoria, togliamola solo per mangiare la pastiera” “La mascherina? Teniamola, va tolta solo per mangiare la pastiera”. De Luca ha parlato dell’emergenza Covid con i cronisti a margine di una conferenza stampa.

"L'uso della mascherina in Campania è comunque obbligatorio: togliamola solo per mangiare la pastiera". Con una battuta a margine della conferenza stampa tenuta quest'oggi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato con i cronisti tra i vari argomenti anche della risalita dei contagi in Campania, con particolare preoccupazione in vista delle festività di Pasqua.

"In Campania la mascherina è comunque obbligatoria"

"Manteniamo l'uso della mascherina quando andiamo a fare la movida, o quando si entra e si esce da scuola. Si tratta di un piccolo sacrificio ma è prezioso per evitare il contagio", ha spiegato De Luca, dicendosi "molto preoccupato e credo che debbano essere preoccupati più di me i cittadini. Siamo ormai oltre gli 80mila contagi, abbiamo centinaia di positivi intorno a noi. Ora il dato importante", ha aggiunto, "è che abbiamo meno ricoveri in terapia intensiva, quindi, anche chi viene contagiato regge il contagio in maniera accettabile però cominciamo ad avere problemi nei reparti ordinari perché abbiamo pochi ricoveri in terapia intensiva, ma nei reparti ordinari continuiamo a non scendere e questo complica l'assistenza per i malati non Covid".

"Nei pronto soccorso i medici non ci vanno"

De Luca ha poi parlato anche di un altro problema: e cioè che nei pronto soccorso "i medici non ci vanno. Abbiamo fatto decine di concorsi e i medici partecipano, poi magari quando vedono il tipo di lavoro da fare si tirano indietro, perché oggi stare in un pronto soccorso è diventato veramente andare in un campo di battaglia. Stiamo procedendo con i concorsi ma dobbiamo inventarci qualcosa, dare qualche incentivo in più perché è diventato un problema andare nei pronto soccorsi", ha aggiunto ancora il presidente regionale.