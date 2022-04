Covid Campania, oggi 6.279 contagi e 9 morti: bollettino di mercoledì 13 aprile 2022 Sono 6.279 i positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore: altri 9 i decessi, ma lieve calo dei ricoverati. De Luca invita a usare ancora la mascherina.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 6.279 i positivi a Covid nelle ultime 24 ore in Campania, a fronte di 37.125 tamponi tra antigenici rapidi e molecolari analizzati nei laboratori regionali. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano. Di questi, 739 positivi sono emersi da 9.808 tamponi molecolari, mentre altri 5.486 sono risultati positivi ai tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività è dunque del 16,91% quotidiano, in leggero calo rispetto all'oltre il 18% raggiunto nei giorni scorsi.

Salgono ancora i decessi: sono sei quelli delle ultime 48 ore, ai quali si aggiungono altri tre deceduti in precedenza ma registrati soltanto nelle ultime 24 ore, per un totale di altri nove decessi dovuti a Covid in tutta la regione. Lieve calo del numero di ricoverati in Campania: nei reparti Covid ci sono al momento 726 persone, di cui 30 in terapia intensiva ed altri 696 nei reparti di degenza ordinaria. Questo infine il report sui posti letto disponibili ed occupati su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 30

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 696

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, il presidente Vincenzo De Luca ha ribadito l'importanza della mascherina soprattutto con l'avvicinarsi delle festività pasquali. "Togliamola solo per mangiare la pastiera", ha detto oggi ai cronisti dopo una conferenza stampa, "qui in Campania l'utilizzo della mascherina rimane comunque obbligatorio vista l'alta densità abitativa, soprattutto nelle aree metropolitane".