Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: vaccini, in 10 milioni senza la prima dose; Speranza: “Ipotesi obbligo vaccinale concreta”

Gli aggiornamenti e le ultime notizie sul Covid di oggi, domenica 12 settembre. Nell’ultimo bollettino del ministero della Salute 5.193 nuovi casi di Coronavirus in Italia, con tasso di positività all’1,6%. Le vittime sono 57. Più di 10 milioni gli italiani sopra i 12 anni che non hanno fatto neanche la prima dose di vaccino anti-Covid. Si discute sulla possibilità di introdurre l’obbligo vaccinale, Speranza: "L’ipotesi dell’obbligo è concreta e resta in campo, valuteremo in base all’andamento della campagna vaccinale e al futuro quadro epidemiologico". L’Iss: il rischio di morte per i vaccinati si riduce del 96%. Ha completato il ciclo vaccinale il 73,73% della popolazione over 12. Riapertura scuola, Bianchi dice che se il contagio è in una classe, si isola la classe: “Non vedremo più intere Regioni con i plessi chiusi per il Covid”. Green pass obbligatorio per docenti, personale scolastico, ma anche per i genitori. Nel mondo il totale dei casi di Covid-19 ha raggiunto quota 224.272.830.

