“Non si entra senza vaccino”, mamma lascia la figlia fuori dal suo pub La proprietaria di un pub inglese nel Sud del Paese ha negato l’accesso alla figlia al locale: la ragazza non è ancora stata vaccinata e la donna ha deciso, in contrasto con le misure nazionali, di far entrare dentro il suo pub solo persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. Sul Minerva Inn di Plymouth si è già scatenata la campagna d’odio dei no vax, racconta la protagonista della storia.

A cura di Tommaso Coluzzi

Le regole sono uguali per tutti. Il succo del discorso fatto da Shelly Jones è questo: relazioni personali o vincoli di parentela non contano più, nel suo pub – che si trova a Plymouth, nel Sudovest dell'Inghilterra – può entrare solamente chi si è vaccinato contro il Covid, altrimenti si resta fuori. Non ci sono scuse che tengano per la donna, che ha vietato l'ingresso persino alla figlia, perché non ha ricevuto il vaccino. Hayley, perciò, è rimasta fuori dal Minerva Inn con gli altri clienti non vaccinati. La decisione della donna è stata presa in totale autonomia con le regole nazionali, che non prevedono affatto questa sorta di green pass all'ingresso.

La storia è circolata molto e il locale è finito al centro di una campagna d'odio da parte dei no vax, tanto che la donna ha fatto un post sul suo profilo Facebook per spiegare cose stesse accadendo: "È scoraggiante quando si lavora sodo cercando di fare la cosa giusta per i propri clienti, che persone che non hanno mai messo piede nel locale inviino messaggi disgustosi e cerchino di rovinare la nostra attività con recensioni negative – ha scritto Jones – Capisco chi è stato cliente fedele per anni ma ha scelto di non farsi vaccinare, rispetto la loro decisione e gli auguro ogni bene". Intanto la pagina Facebook del locale è sparita, quella su Tripadvisor ha il blocco alla possibilità di fare nuove recensioni.

Jones aveva confermato la storia al sito Metro, raccontando proprio il momento in cui la figlia ha bussato al portone del pub e lei le ha negato l'accesso scusandosi. "So che non impedisce che il Covid si diffonda, so che puoi ancora prenderlo e trasmetterlo, ma ‘il mio vecchio' seduto nella stanza sul retro ha 90 anni e qualche diciottenne entra e lo coccola durante il tragitto – racconta la donna – soprattutto dopo aver bevuto molto, sto facendo di tutto per tenerlo al sicuro".