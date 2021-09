Covid Campania, 371 nuovi contagi e 5 morti: bollettino di domenica 12 settembre Sono 371 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, con altri cinque morti. Stabile il numero dei ricoveri negli ospedali della Campania. Quasi ferma la campagna vaccinale: qualche timore in vista del 15 settembre, giorno di riapertura delle scuole in tutta la regione.

Sono 371 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile regione nel consueto bollettino. Sono invece cinque i decessi, tutti avvenuti nell'ultimo giorno. Pressoché invariato invece il numero di posti letto occupati negli ospedali: si registra un nuovo ingresso in terapia intensiva (22 complessivi contro i 21 di ieri) ed uno in meno nei reparti di degenza ordinaria (341 odierni rispetto ai 342 di ieri). In totale restano ricoverare dunque 363 persone in tutta la Campania per il Covid. Questo invece il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 22

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 341

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, la campagna vaccinale stenta a decollare: un brutto segnale in attesa della riapertura delle scuole, prevista tra una settimana (15 settembre) in Campania. Mancano all'appello della vaccinazione quasi 300mila persone soltanto a Napoli ed oltre il 30% in tutta la regione Campania. Numeri che preoccupano anche il presidente Vincendo De Luca, che nei giorni scorsi aveva fatto un ulteriore appello al senso di responsabilità di tutti, invitandoli a vaccinarsi e a non correre inutili rischi in vista dell'autunno. Ad ottobre, intanto, sempre più probabile una terza dose per medici, anziani e soggetti deboli, ovvero coloro che hanno per primi ricevuto il vaccino all'inizio del 2021 e che dunque avranno bisogno di un ulteriore richiamo.