Covid, da oggi in Italia addio alle mascherine all’aperto, Fauci: “Siamo sulla buona strada, ma rischio nuove varianti”

Le ultime notizie e gli aggiornamenti di oggi, venerdì 11 febbraio, sul Covid-19 in Italia e nel mondo. Nel bollettino di ieri 75.861 nuovi casi e 325 morti. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria oltre 150mila decessi nel nostro Paesi. Magrini (Aifa): "Nessuna quarta dose ma verso richiamo annuale per vaccino Covid". Report Gimbe: "Nell'ultima settimana calano i contagi ma non cala il numero dei decessi Covid". L'Organizzazione Mondiale della Sanità: "Non siamo ancora fuori dalla pandemia, Italia seconda in Europa per numero di decessi".

Da oggi addio alle mascherine all'aperto, ma non per tutti: andranno indossate in caso di assembramenti e in Campania De Luca firma ordinanza con l'obbligo fino a tutto febbraio. Nel mondo si allentano le misure anti-Covid. La Francia pronta a revocare il Green Pass e l'Inghilterra punta a eliminare ogni rimanente restrizione.

