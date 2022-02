Tragedia a Pomezia, bambino di 10 anni muore dopo aver contratto il Covid Tragedia a Pomezia, dove un bambino di dieci anni che frequentava la quinta elementare è morto dopo aver contratto il Covid-19.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un bambino di dieci anni è morto di Covid-19 a Pomezia. I drammatici fatti sono accaduti nella notte scorsa, tra giovedi 10 e venerdì 11 febbraio, quando il piccolo è deceduto. Aveva contratto il virus manifestandone i sintomi. Le sue condizioni di salute si sono poi aggravate. A dare la notizia è stato il sindaco del Comune sul litorale della provincia Sud di Roma. "L’Amministrazione comunale di Pomezia si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di un piccolo concittadino di dieci anni che stava combattendo contro il Covid-19" si legge sulla pagina Facebook del Comune. "Una notizia che ci ha lasciato tutti sgomenti – ha commentato il sindaco Adriano Zuccalà – Alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze dell’Amministrazione e della comunità tutta per questa perdita così dolorosa". I funerali sono stati fissati per lunedì 14 febbraio nella Chiesa di San Benedetto.

Il bambino frequentava la quinta elementare della Scuola Don Bosco di Pomezia, il cui dirigente scolastico ha espresso un messaggio di cordoglio e di vicinanza ai famigliari. "La comunità scolastica tutta si raccoglie, con dolente partecipazione e rispettoso silenzio, intorno al dolore della famiglia del piccolo Francesco – si legge sul sito della scuola – A lui, nostro compagno di viaggio di ieri e di domani, rivolgiamo i nostri pensieri più belli e più cari".

Lutto a Pomezia per il bambino di 10 anni morto di Covid-19

La drammatica notizia della scomparsa del bambino di dieci anni morto di Covid-19 si è diffusa in breve tempo in città e ha scosso la comunità di Pomezia. Amici, parenti e conoscenti si sono stretti intorno al dolore della famiglia. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati ai genitori, anche sui social network nel quali i cittadini hanno espresso parole di conforto. Francesca scrive: "Ti vedevo sempre alla mensa della scuola, eri sorridente e giocavi con i tuoi compagni"; Eva commenta: "Queste sono le notizie che non vorresti mai leggere". E Mauro: "Riposa in pace piccolo angelo e dai tanta forza ai tuoi genitori per sopportare questo grande dolore".