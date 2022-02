Bollettino Covid Italia, oggi 67.152 contagi e 334 morti per Coronavirus: i dati di venerdì 11 febbraio Sono 67.152 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 663.786 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta all 10,1% (-1,0%). Oggi altri 334 decessi.

Sono 67.152 i nuovi casi di Covid registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore. Secondo quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 11 febbraio, il dato è in calo rispetto agli 75.861 registrati ieri. Le infezioni da inizio pandemia salgono a 11.991.109. Le vittime sono 334: il dato dei decessi da inizio emergenza arriva quindi a 150.555. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 663.786 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 10,1% (-1,0%). Superati i 10 milioni di guariti (+10.089.429) totali, se ne contano 129.293 nelle ultime 24 ore.

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 67.152 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno suddivisi regione per regione.

Lombardia: +7.099

Veneto: +6.223

Emilia Romagna: +5.371

Campania: +6.592

Lazio: +6.722

Piemonte: +3.891

Toscana: +4.512

Sicilia: +5.754

Puglia: +4.952

Liguria: +1.755

Friuli-Venezia Giulia: +1.436

Marche: +2.556

Abruzzo: +1.872

Calabria: +2.055

P.A Bolzano: +1.023

Umbria: +1.106

Sardegna: +2.575

P.A Trento: +570

Basilicata: +682

Molise: +353

Valle d'Aosta: +61

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 663.786 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 10,1% (-1,0%).

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Nella giornata di oggi si registra un ulteriore calo dei pazienti ricoverati per Covid in area medica e in terapia intensiva. Nei reparti ordinari si registra un calo di 530 unità, mentre in terapia intensiva sono stati registrati -57 nuovi ingressi.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report aggiornato sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia sono state somministrate fino ad ora 131.501.151 dosi. Sono 47.754.008 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari al 88,42% della popolazione. Altre 35.799.123 persone hanno ricevuto la terza dose, pari al 84.20% della popolazione. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino sono 1.294.169.