Covid Campania, oggi 6.592 contagi e 29 morti: bollettino di venerdì 11 febbraio 2022 Sono 6.592 i nuovi positivi a Covid in Campania su 51.933 tamponi analizzati. Altri 29 decessi: sono 9.495 da inizio pandemia. Calano i ricoverati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 6.592 i nuovi casi positivi a Covid nelle ultime 24 ore in Campania: lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania. I nuovi casi sono emersi dalle analisi di 51.993 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi: il tasso di positività è così del 12,67% giornaliero. Dei nuovi casi di positività, 1.683 sono stati riscontrati a fronte di 18.084 tamponi molecolari, mentre i restanti 4.909 provengono dalle 33.909 tamponi rapidi antigenici.

Sono invece 29 i nuovi decessi per Covid: di questi, 17 risalgono alle ultime 48 ore, mentre 12 erano avvenuti in precedenza ma sono stati registrati soltanto ieri. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale così a 9.495 nella sola Campania. Calano ancora i ricoveri in ospedale: 1.320 i pazienti nei Covid Center regionali (trenta in meno rispetto a ieri) di cui 72 in terapia intensiva e 1.248 nei reparti di degenza ordinaria. Questo il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 72 (-8)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.248 (-22)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, nella diretta social del venerdì (interrotta da due settimane, prima perché impegnato con le elezioni del presidente della Repubblica, la seconda per motivi personali), Vincenzo De Luca ha ribadito le motivazioni che hanno portato alla proroga della mascherina all'aperto, con apposita ordinanza regionale, fino al 28 febbraio. "Non mi sembra un grande sacrificio", ha detto De Luca, "e a Carnevale cerchiamo di stare tranquilli".