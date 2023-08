Abbattuto aereo di Prigozhin in Russia, a bordo c’era anche il capo della Wagner: “È morto”

Appena due giorni fa Prigozhin era riapparso su Telegram con un video che sarebbe stato girato in Africa e con il quale invitava a unirsi al gruppo. "Stiamo lavorando. Temperatura +50°. Tutto come piace a noi". Il filmato, diffuso dal canale Grey Zone, spiegava come i Wagner stiano svolgendo un "lavoro di ricognizione e di ricerca". Con l'obiettivo di "rendere la Russia grande in ogni continente" e allo stesso tempo "l'Africa ancora più libera". Poi Prigozhin ha augurato "giustizia e felicità ai popoli africani".