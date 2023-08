Chi era Dmitry Utkin, il comandante operativo del gruppo Wagner morto insieme a Prigozhin C’è anche Dmitry Utkin, braccio destro di Prigozhin, tra le 10 vittime dell’incidente aereo verificatosi ieri in Russia. Classe 1970, da molti è considerato il fondatore del gruppo Wagner, che avrebbe chiamato così in nome del compositore preferito da Hitler.

L'aquila nazista con la svastica tatuata sul petto e il simbolo delle SS ai lati del collo. Dmitry Utkin ce l'aveva marchiata sul corpo la sua vicinanza alle idee naziste. Addirittura il sito web investigativo Bellingcat ha scritto nel 2020 che aveva "un fascino ossessivo per la storia del Terzo Reich". Non è un caso che abbia deciso di dare al gruppo di mercenari Wagner, che avrebbe fondato insieme a Yevgeny Prigozhin, di cui era diventato il braccio destro, il nome del compositore preferito da Hitler.

Da anni i due lavoravano insieme per e con il battaglione e insieme ieri sono morti nell'incidente aereo verificatosi in Russia insieme ad altri 8 passeggeri, quando l'Embraer E35 Legacy 600, di proprietà di Prigozhin, è precipitato poco dopo il decollo da Mosca, vicino al villaggio di Kuzhenkino, nella regione occidentale di Tver.

Chi era Dmitry Utkin, il braccio destro di Prigozhin "ossessionato dal Terzo Reich"

Raramente apparso in occasioni pubbliche, è stato visto l'ultima volta in un video pubblicato da Prigozhin a luglio, in cui il capo della Wagner si rivolgeva ai combattenti in Bielorussia, dove erano stati inviati dopo il fallito ammutinamento di fine giugno. Nel filmato, Utikin diceva: "Questa non è la fine, questo è solo l'inizio del più grande lavoro del mondo, che continuerà molto presto. Benvenuti all’inferno".

Nato nel 1970, Utkin era un ex ufficiale del servizio di intelligence militare russo Gru e ha prestato servizio in entrambe le guerre cecene e in Siria. Da febbraio 2014 ha preso parte alle operazioni russe nell'Ucraina orientale, in Crimea e in Donbass, con la Wagner, di cui viene spesso descritto come il vero fondatore insieme a Prigozhin, ma di cui era sicuramente comandante in capo operativo.

La nascita del gruppo Wagner e le accuse a carico di Dmitry Utkin

Il gruppo era nato tra il 2013 e il 2014 durante l'intervento in Crimea dei separatisti russi. Nel corso degli anni, Utkin è stato accusato di essere personalmente responsabile di gravi abusi contro i diritti umani operati dal suo gruppo mercenario, comprese torture ed esecuzioni sommarie, ed anche precedentemente durante il servizio a Homs, in Siria, dove avrebbe dato l'ordine di picchiare a morte un disertore, chiedendo che il tutto venisse filmato. Nel 2017 gli Stati Uniti hanno posto sanzioni contro di lui mentre nel 2021 anche il Consiglio dell'Unione europea ha imposto misure restrittive.

In Russia Dmitry Utkin ha invece ottenuto quattro decorazioni dell'Ordine del coraggio e il 9 dicembre 2016 è comparso al Cremlino dove è stato fotografato a Vladimir Putin nel contesto delle celebrazioni del giorno dei padri della patria.