L’annuncio di Prigozhin: “Il gruppo Wagner non combatterà più in Ucraina, andremo in Africa” Il leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, per la prima volta in video dopo il fallito ammutinamento del 24 giugno: “Per ora i miei uomini non combatteranno più in Ucraina, ci torneremo quando saremo sicuri di non essere costretti a vergognarci”.

"Il gruppo Wagner non combatterà più in Ucraina". Yevgeny Prigozhin riappare in video e annuncia non solo che il battaglione di mercenari da lui fondato non sarà più impegnato nella guerra della Russia contro Kiev ma anche che i suoi uomini andranno in Africa.

Nel filmato in questione, la cui autenticità non è stata ancora confermata dalle agenzie di stampa internazionali ma che è stato pubblicato oggi su Telegram, si sente una voce maschile, che dovrebbe essere proprio quella di Prigozhin, accogliere i combattenti Wagner in Bielorussia: "Benvenuti ragazzi…", dice all'inizio del video.

"Abbiamo combattuto con onore. Avete fatto molto per la Russia. Quello che sta succedendo al fronte è una vergogna in cui non abbiamo bisogno di essere coinvolti", ha continuato prima di avvertire i suoi uomini di comportarsi bene con la gente del posto e ordinare loro di addestrare l'esercito bielorusso e raccogliere le forze per un "nuovo viaggio in Africa".

Prigozhin ha poi concluso: "Forse torneremo in Ucraina a un certo punto, quando saremo sicuri che non saremo costretti a vergognarci". Un'altra voce maschile, forse appartenente a Dmitry Utkin, co-fondatore della Wagner, ha poi affermato: "Questa non è la fine. Questo è solo l'inizio del più grande lavoro al mondo che verrà svolto molto presto".

È questa una delle prime volte che Prigozhin si mostra in video dopo il fallito ammutinamento dello scorso 24 giugno, quando con i suoi uomini ha tentato di avanzare verso Mosca, poi fermato dopo un accordo siglato con il presidente della Bielorussia Lukashenko. Lo scorso 14 luglio la Wagner aveva mostrato una foto del suo leader seduto in una tenda da campo in Bielorussia, su un letto in mutande e maglietta, mentre salutava, confermando così la sua presenza sul territorio di Minsk. Presenza che sarebbe confermata oggi dal video appena diffuso.