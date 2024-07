video suggerito

Aereo sparisce al ritorno dalla partita, intera famiglia trovata morta: deceduti genitori, bimbi e nonno La tragedia ha distrutto una intera famiglia in Usa che era andata a vedere la partita del figlio dodicenne in un torneo di baseball giovanile. Il nonno si era offerto volontario per accompagnare la famiglia ed è morto nell’incidente insieme alla figlia Laura VanEpps, 43 anni, al marito Ryan, 42 anni, e ai loro due figli di 12 e 10 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Doveva essere una giornata felice da trascorrere assieme in famiglia per un evento particolare ma un tragico destino ha voluto che per loro fosse anche l'ultima. Una intera famiglia di cinque persone è stata completamente distrutta in un tragico e fatale incidente aereo avvenuto in Usa in cui hanno perso la vita i genitori, i loro due figli di 12 e 10 anni e il nonno di questi.

Il dramma nello scorso weekend nello stato di New York quando l'aereo, un piccolo Piper monomotore, ha pero quota e si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto regionale di Oneonta nella contea di Delaware. L'aereo pilotato dal nonno dei bambini, il 76enne Roger Beggs, è precipitato in una zona rurale e boscosa intorno alle 14 di domenica pomeriggio. Per individuare il velivolo sono stati utilizzati droni ed elicotteri a causa della zona impervia ma quando i soccorsi sono giunti sul posto, ore dopo, per gli occupanti era ormai troppo tardi.

Come ha confermato la polizia dello Stato di New York, i resti dell'aereo e i resti delle cinque persone a bordo sono stati rinvenuti solo domenica sera nel territorio della cittadina di Masonville. Tutti i componenti della famiglia sono stati estratti dalle lamiere del velivolo ormai senza vita.

Secondo quanto ricostruito, la famiglia aveva iniziato il viaggio di ritorno ad Alpharetta, in Georgia, nella periferia di Atlanta, dopo aver visto la squadra di baseball del figlio dodicenne giocare un torneo di baseball giovanile. Secondo quanto riferito dalla polizia statale, l'aereo era diretto all'aeroporto internazionale di Cobb County ad Atlanta, con uno scalo per il rifornimento in West Virginia, quando si è schiantato.

Il nonno Beggs si era offerto volontario per accompagnare la famiglia ed è morto nell'incidente insieme alla figlia Laura VanEpps, 43 anni, al marito Ryan, 42 anni, e ai loro due figli. "È una tragedia immensa per la nostra famiglia e la fine di cinque vite meravigliose, soprattutto giovani", ha dichiarato la nonna dei piccoli, l'unica rimasta a casa e per questo salva.