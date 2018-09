I primi studenti a tornare tra i banchi di scuola saranno quelli della provincia di Bolzano, chiamati al rientro dalle vacanze estive già mercoledì 5 settembre. Gli ultimi saranno gli studenti pugliesi: l’apertura delle scuole è prevista per il 20 settembre. Ogni regione, infatti, ha deciso quando inizierà il suo anno scolastico e quando terminerà. La maggior parte delle scuole aprirà comunque il 10, il 12 e il 17 settembre. Ma ogni istituto può decidere di anticipare di qualche giorno il rientro tra i banchi: una ipotesi che molte scuole hanno preso in considerazione quest’anno a causa dei ponti che ci saranno durante i prossimi mesi e che permetterà, quindi, di usufruire di qualche giorno di vacanza in più durante l’anno.

A mettere insieme i calendari scolastici di tutte le regioni italiane è stata la Flc Cgil, ricordando anche quali saranno i giorni di festa nazionale e il termine delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia, prevista per il Trentino e il Veneto il 28 giugno 2019; per Friuli, Piemonte, Liguria, Molise e Campania il 29 giugno; e il 30 giugno 2019 per tutte le altre regioni. Come detto, i primi a partire saranno gli studenti di Bolzano e della zona dell’Alto Adige, chiamati tra i banchi già il 5 settembre. Il 12 toccherà agli altri studenti della stessa regione, quelli trentini. I primi dovranno andare a scuola fino al 14 giugno, i secondi fino all’8 giugno.

Ecco il calendario completo suddiviso per data di inizio e regioni, riportante anche la data di chiusura delle scuole, riferita ovviamente al 2019.

Inizio 10 settembre:

Abruzzo (chiusura 8 giugno)

Basilicata (chiusura 12 giugno)

Friuli Venezia Giulia (chiusura 12 giugno)

Piemonte (chiusura 8 giugno)

Inizio 12 settembre:

Campania (chiusura 8 giugno)

Lombardia (chiusura 8 giugno)

Sicilia (chiusura 11 giugno)

Umbria (chiusura 8 giugno)

Valle d’Aosta (chiusura il 12 giugno)

Veneto (chiusura 8 giugno)

Inizio 13 settembre:

Molise (chiusura 8 giugno)

Inizio 17 settembre:

Calabria (chiusura 8 giugno)

Emilia Romagna (chiusura 7 giugno)

Lazio (chiusura 8 giugno)

Liguria (chiusura 11 giugno)

Marche (chiusura 8 giugno)

Sardegna (chiusura 8 giugno)

Toscana (chiusura 10 giugno)

Inizio 20 settembre:

Puglia (chiusura 12 giugno)

Le festività

C’è poi il capitolo dei giorni di festa nazionale, stabiliti dal ministero dell’Istruzione. Si tratta delle festività nazionali segnate in rosso su tutti i calendario. Eccole:

1 novembre (Tutti i Santi)

8 dicembre (Immacolata)

25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano)

1 gennaio (Capodanno)

6 gennaio (Epifania)

21 e 22 aprile 2019 (domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo)

25 aprile (Festa della Liberazione)

1 maggio (Festa del Lavoro)

2 giugno (Festa della Repubblica)