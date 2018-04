“Siamo in una nuova fase della storia. La Corea del Nord non effettuerà più test nucleari e missilistici, non ce n'è più bisogno”. Arriva a sorpresa l'annuncio di Kim Jong-un che ha appunto fatto sapere che a partire da oggi 21 aprile sono terminati i suoi test nucleari e missilistici. La decisione è stata presa dopo una riunione plenaria del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea che ha espresso la volontà di concentrarsi sulla crescita economica. La notizia, diffusa tramite l’agenzia di stampa del regime Knca, ha fatto subito il giro del mondo. “Non c'è più bisogno di test nucleari o di test missilistici, e chiuderemo anche il sito nucleare nel nord del Paese”, quello dove sono stati compiuti gli ultimi esperimenti atomici, ha promesso Kim rivolgendosi al partito e al Paese. Secondo quanto riporta l'agenzia di stato, per il leader di Pyongyang è il momento di cogliere “l'opportunità storica” di un riavvicinamento con gli altri Paesi e di un pieno riconoscimento della Corea del Nord da parte della comunità internazionale, concentrandosi sulla ripresa economica. La speranza è quella che presto possano essere gradualmente ritirate le sanzioni.

La reazione di Donald Trump – L’annuncio di Kim è stato subito commentato dal presidente americano Donald Trump, che ha esultato su Twitter. “Una grande notizia per il mondo intero. Grandi progressi! Non vedo l'ora di partecipare al nostro summit”, ha scritto il Presidente degli Stati Uniti.

L’annuncio di Kim arriva a meno di una settimana dall’incontro fissato col presidente sudcoreano Moon Jae-in. Nelle prossime settimane, inoltre, Kim Jong-un dovrebbe incontrare anche Trump. Chiaramente è difficile dire quanto siano serie le intenzioni della Corea del Nord: nonostante l’entusiasmo di Trump, gli osservatori invitano comunque alla prudenza.