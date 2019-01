Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, e il Movimento 5 Stelle si schierano apertamente con i gilet gialli, da settimane in protesta per le strade francesi contro il presidente Emmanuel Macron. Una protesta sfociata più volte nel sangue, con scontri e la morte di diverse persone. Di Maio ha inviato una lettera ai gilet gialli, pubblicata sul blog delle stelle con il titolo “gilet gialli, non mollate”. “Dall’Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi per la prima volta colorando di giallo le strade di Parigi e di altre città francesi – scrive Di Maio –. Sappiamo cosa anima il vostro spirito e perché avete deciso di scendere in piazza per farvi sentire. In Francia, come in Italia, la politica è diventata sorda alle esigenze dei cittadini che sono stati tenuti fuori dalle decisioni più importanti che riguardano il popolo. Il grido che si alza forte dalle piazze francesi è in definitiva uno: ‘fateci partecipare!’. È lo stesso spirito che ha animato il MoVimento 5 Stelle”.

Ripercorrendo le prime tappe del M5s, il vicepresidente del Consiglio fa un paragone con ciò che è stato detto inizialmente in Francia sui gilet gialli. E qui arriva un appello del capo politico pentastellato: “Ma voi, gilet gialli, non mollate! Il MoVimento 5 Stelle dopo meno di 4 anni dalla sua nascita, nonostante gli insulti e gli sberleffi, è entrato in Parlamento e dopo meno di 9 anni oggi siamo al governo e chi ci prendeva in giro oggi è scomparso dalla scena politica. Io ho letto le vostre rivendicazioni, le vostre 8 doleances (lamentele) e mi ha colpito il fatto che il primo punto è proprio la democrazia diretta”.

Di Maio attacca Macron e rivendica la conquista del potere in Italia. Aggiungendo che “il Movimento 5 Stelle è pronto a darvi il sostegno di cui avete bisogno”. “Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze durante le manifestazioni, ma sappiamo bene che il vostro movimento è pacifico. Possiamo mettere a vostra disposizione alcune funzioni del nostro sistema operativo per la democrazia diretta, Rousseau, per esempio call to action per organizzare gli eventi sul territorio o il sistema di voto per definire il programma elettorale e scegliere i candidati da presentare alle elezioni. È un sistema pensato per un movimento orizzontale e spontaneo come il vostro e saremmo felici se voleste utilizzarlo. Una nuova Europa sta nascendo. Quella dei gilet gialli, quella dei movimenti, quella della democrazia diretta. È una dura battaglia che possiamo combattere insieme. Ma voi, gilet gialli, non mollate!”.