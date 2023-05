Uno youtuber ha fatto precipitare il suo aereo per avere più visualizzazioni, ora rischia il carcere Trevor Jacob ha 29 anni ed è uno youtuber statunitense esperto di volo e lanci con il paracadute. In un video pubblicato nel dicembre del 2021 si è ripreso mentre si lanciava da un piccolo aereo, lasciando poi precipitare il mezzo a terra. Ora rischia 20 anni di carcere.

Il 24 dicembre del 2021 Trevor Jacob ha caricato su YouTube un video dal titolo I Crashed My Airplane, Ho schiantato il mio aeroplano. Non è il solito clickbait. Jacob è uno youtuber degli Stati Uniti con esperienza da paracadutista e licenza da pilota. Due abilità che ha voluto mettere insieme in un video da circa 13 minuti in cui parte a bordo di un piccolo all’aereo dall’aeroporto di Lompoc, nel Sud della California, per un volo in solitaria. Dopo circa 35 minuti di volo decide di abbandonare il mezzo, apre l’abitacolo, si butta nel vuoto e poi arriva a terra rallentato dal suo paracadute.

Il video ha avuto un buon riscontro: quasi 3 milioni di visualizzazioni e oltre 32.000 like. Ora però Jacob, 29 anni, rischia di trascorrere i prossimi 20 anni in una prigione federale degli Stati Uniti. Jacob infatti ha fatto schiantare l’areo di proposito, come lui stesso ha ammesso nel processo in cui è imputato. Non solo. Dopo lo schianto avrebbe anche mentito agli investigatori a cui in una fase iniziale aveva detto anche di non sapere dove fosse caduto l’aereo. Le indagini hanno accertato che non Jacob non ha provato a chiamare il controllo del traffico aereo, non ha tentato di riavviare il motore e non ha cercato nemmeno un posto sicuro dove atterrare.

La dinamica dello schianto

Il video è stato girato il 24 novembre del 2021. Jacob ha organizzato tutto prima della partenza: ha montato diverse videocamere in tutti i punti strategici dell’aereo, si è dotato di un selfie stick e ha caricato il paracadute nell’abitacolo. Dopo 35 minuti di volo ha aperto il portellone e si è buttato nel vuoto. Due giorni dopo ha comunicato l’incidente al National Transportation Safety Board (NTSB) spiegando che non sapeva nulla sulla posizione del relitto. Tra l’altro nel video si vede Jacob che dopo lo schianto controlla i resti dell’aeroplano.

Il 10 dicembre invece è andato con un amico sul luogo dell’incidente, ha rimorchiato il relitto dell’aereo e lo ha portato in un hangar. Qui avrebbe passato giorni a smaltire la carcassa dell’aereo e buttare i pezzi nei bidoni della spazzatura vicino all’hangar, una pratica che secondo le accuse avrebbe ostacolato le indagini che stavano cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento a Jacob è stata ritirata la licenza da pilota.