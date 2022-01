YouTuber accusato di aver fatto schiantare il suo aereo per le views: aperta un’indagine Jacob ha ricevuto la licenza di pilota solo a metà 2020. C’è dunque la possibilità che si tratti di una sequela di errori da principiante, ma ciò non toglie legittimità alle accuse, tant’è che la Federal Aviation Administration (FAA) ha deciso di aprire un’indagine sulla vicenda.

A cura di Lorena Rao

Trevor Jacob, youtuber ed ex snowboarder olimpico americano, è stato oggetto di critiche online dopo aver pubblicato un video su YouTube in cui riprende lo schianto dell'aereo su cui era in volo, un Taylorcraft BL64, mentre atterra in emergenza con il paracadute. Il progetto iniziale dello youtuber prevedeva un volo dall'aeroporto di Lompoc City (Santa Barbara) a Mammoth Lakes. Tuttavia, pare che a un certo punto il motore dell'aero abbia perso potenza fino a bloccarsi, obbligando Jacob a lanciarsi con il paracadute. Le scene successive mostrano lo schianto e il raggiungimento dei resti del velivolo

Il video viene pubblicato su YouTube il 24 dicembre 2021 e ottiene subito un gran numero di visualizzazioni e commenti, molti dei quali accusano Jacob di aver inscenato lo schianto dell'aereo per puro spettacolo. Diversi youtuber specializzati in paracadutismo e in aviazione hanno notato alcune incongruenze, tra cui il paracadute messo in mostra quando negli altri video è difficile da individuare, la valvola selettrice del carburante scollegata o la telecamera spenta prima che si verifica il problema al motore.

Secondo quanto riportato da Global Air, Jacob ha ricevuto la licenza di pilota solo a metà 2020. C'è dunque la possibilità che si tratti di una sequela di errori da principiante, ma ciò non toglie legittimità alle accuse, tant'è che la Federal Aviation Administration (FAA) ha deciso di aprire un'indagine sulla vicenda. Parallelamente, anche la stampa americana sta provando a raccogliere informazioni sullo schianto, per capire se dietro si cela un incidente o una pericolosa messa in scena. Il Santa Barbara Independent ha raccolto alcune testimonianze all'aeroporto di Lompoc, secondo le quali Jacob non intendeva compiere davvero un volo completo per Mammoth Lakes come ha invece affermato. Bob Perry, un istruttore di volo locale all'aeroporto di Santa Ynez, ha riferito sempre all'Independent che le affermazioni di Jacob sono "tutte molto sospette", poiché l'aereo avrebbe potuto percorrere almeno altre 15 o 20 miglia in quelle condizioni condizioni. Le speculazione sono diverse, riporta The Drive.

Sarà tuttavia necessario attendere i tempi lunghi e scrupolosi della FAA per avere un responso ufficiale: generalmente un'indagine di questo tipo richiede un anno o più. Intanto il video "I Crashed My Plane" di Trevor Jacob ha superato il milione di visualizzazioni ma i commenti sono stati bloccati ed eliminati.