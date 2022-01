Chi sono i 10 youtuber più pagati al mondo nel 2021 Il podio vede Jimmy “MrBeast” Donaldson, 23enne americano che fa degli stunt e delle acrobazie il suo punto di forza. Nel 2021 i suoi video hanno generato più di 10 miliardi di visualizzazioni, per un guadagno pari a 54 milioni di dollari.

A cura di Lorena Rao

Dopo i tiktoker più pagati del 2021, è la volta di scoprire gli youtuber. Come ogni anno, Forbes ha raccolto in una lista le 10 personalità che hanno guadagnato di più su YouTube. Il podio vede Jimmy "MrBeast" Donaldson, 23enne americano che fa degli stunt e delle acrobazie il suo punto di forza. Nel 2021 i suoi video hanno generato più di 10 miliardi di visualizzazioni, per un guadagno pari a 54 milioni di dollari. Cade quindi l'egemonia di Ryan Kaji, content creator di 10 anni noto per le sue recensioni di giocattoli, che nei due anni precedenti ha dominato la lista degli youtuber più pagati. Nel 2021 occupa il settimo posto. Ad ogni modo, Kaji non è l'unico giovanissimo della lista: sopra di lui, al sesto posto, vi è Nastya, bambina di 6 anni, anche lei specializzata nell'unboxing di giocattoli.

Tra gli altri youtuber, ritorna Logan Paul, assente dalla lista di Forbes dal 2017. Per lui "solo" il nono posto, distante di sette posizioni dal fratello Jake Paul. Esordio infine per Nathan "Unspeakable" Graham, celebre per i suoi contenuti a tema Minecraft. Ecco nel dettaglio i 10 youtuber più pagati al mondo nel 2021.

MrBeast (54 milioni di dollari) Jake Paul (45 milioni di dollari) Markiplier (38 milioni di dollari) Rhett and Link (22 milioni di dollari) Unspeakable (20 milioni di dollari) Nastya (20 milioni di dollari) Ryan Kaji (19 milioni di dollari) Dude Perfect (14 milioni di dollari) Logan Paul (13 milioni di dollari) Preston Arsement (11 milioni di dollari)

Un fatturato totale pari a 300 milioni di dollari, che riflette il successo di YouTube. Con la pandemia, la piattaforma di Google ha raggiunto 2,3 miliardi di utenti in tutto il mondo e miliardi di visualizzazioni giornaliere. Tuttavia, come riportato dall'esperto di tendenze di YouTube Chris Stokel-Walker, la lista di Forbes mostra però anche un'importante staticità: "Se prendi uno qualsiasi dei nomi e guardi le liste degli anni precedenti, probabilmente lo troverai anche lì, solo in un ordine diverso", ha affermato Stokel-Walker per BBC, a cui aggiunge: "Mi colpisce quanto sia bianca e maschile tutta questa lista". Proprio come accade su Twitch.

Inoltre, l'enorme giro di denaro rende YouTube più simile alla televisione tradizionale rispetto a quanto si vuole far credere, creando situazioni che vanno in contrasto con l'idea di democratizzazione che dovrebbe caratterizzare la piattaforma. A tal proposito, Stokel-Walker ha dichiarato: "Questa lista suggerisce che [YouTube] è più simile alla TV di quanto preferirebbe essere. L'arrivo di denaro sulla piattaforma significa che i contenuti rappresentano una posta in gioco molto alta – e lo vediamo in ciò che MrBeast sta facendo".