Baby Shark è il primo video su YouTube a raggiungere i 10 miliardi di visualizzazioni Nonostante il brano abbia esordito sei anni fa, continua a macinare record su record. Sin dal debutto su YouTube è diventato un successo virale in Asia, per poi conquistare il resto del mondo negli anni successivi.

A cura di Lorena Rao

Baby Shark, il tormentone sudcoreano del 2016 cantato da Hope Segoine, è il primo video a ottenere i 10 miliardi di visualizzazioni su YouTube. La conferma arriva dalla stessa piattaforma. Un nuovo incredibile record per il video cartoonesco che racconta, in maniera simpatica e melodica, la fuga di due bambini da una famiglia di squali. Fuga addolcita dalla coreografia che prende il nome di "danza del cucciolo di squalo". Dietro all'operazione Baby Shark vi è la compagnia sudcoreana chiamata Pinkfong, la quale opera nel settore educativo.

I record di Baby Shark

Nonostante il brano abbia esordito sei anni fa, continua a macinare record su record. Sin dal debutto su YouTube è diventato un successo virale in Asia, per poi conquistare il resto del mondo negli anni successivi. Negli Stati Uniti il fenomeno Baby Shark è esploso nel 2019. Quell'anno, il CEO statunitense di Pinkfong, Bin Jeong, affermava sulle pagine di CNN che la compagnia non si aspettava di ottenere un risultato simile.

Da lì in poi, una strada tutta in discesa: rimanendo sempre negli Stati Uniti, la canzone ha dato origine a un programma televisivo targato Nickelodeon, a una marca di cereali, a uno spettacolo dal vivo e persino al grido di battaglia dei Washington Nationals, squadra di baseball professionistica americana.

Riguardo al video di Baby Shark, a novembre 2020 ha infranto il record di contenuto più visto su YouTube. È inoltre entrato nella Top 40 di Billboard, oltre ad aver ispirato il canto di Jamie Tartt su Ted Lasso, apprezzata serie televisiva disponibile su Apple TV +. Con il 2022 arriva il nuovo incredibile record di 10 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Un numero assurdo, superiore persino a tutti gli abitanti della Terra, che sono oltre i 7 miliardi.

Al di là del risultato unico di Baby Shark, il fenomeno è da legare alla crescente popolarità che negli ultimi anni ha investito la musica pop sudcoreana, ossia il K-pop, un genere in larga espansione, come dimostrano alcune iniziative di grande successo, come il gruppo K/DA di Riot Games di League of Legends.