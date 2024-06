video suggerito

Uno youtuber è riuscito a farsi eleggere al Parlamento Europeo: “Non avevo mai votato in vita mia” Il suo canale ha oltre 2,6 milioni di iscritti e il video più popolare ha raccolto 14 milioni di visualizzazioni. Nel 2023 era diventato famoso per avere viaggiato per il Giappone senza pagare un centesimo. Adesso è eletto al Parlamento europeo con quasi un quinto delle preferenze cipriote. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Velia Alvich

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cipro ha poco più di un milione di abitanti. Il canale YouTube di Fidias Panayiotou, invece, ne ha più del doppio: 2,6 milioni. Se tutti i suoi follower abitassero nell'isola mediterranea, avrebbe stravinto le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. E invece, candidato come indipendente, ha ottenuto "appena" il terzo posto. Un risultato non da poco, considerando che si tratta di un content creator che non si occupa di politica ma di sfide estreme.

“È forse la prima volta che viene eletto un candidato completamente indipendente, senza avere alcun rapporto con un partito politico, ma con i social media come unica arma, e nient'altro”, ha dichiarato al canale cipriota AlphaTV. "Oggi è un giorno importante non solo per Cipro, ma probabilmente anche per il mondo intero".

Chi è Fidias Panayiotou, youtuber cipriota che siederà in Parlamento europeo

Nato all'alba del nuovo millennio da un prete di fede greco-ortodossa, Fidias Panayiotou (che su TikTok ha poco più di 160.000 follower, poco più di 35.000 su Instagram) ha aperto il tuo canale YouTube nel 2019. Già con il secondo video caricato sul proprio canale definisce il genere di contenuti che vuole portare online: "Cento iscritti in 24 ore (prima sfida)". Insomma, le challenge diventate ormai famose su YouTube sono al centro dei suoi contenuti. Le anteprime dei video lo vedoono in primo piano, in pose plastiche o con espressioni esagerate. I titoli sono altrettanto eclatanti: "Sono sopravvissuto cinque giorni senza dormire", "Ho corso una mezza maratona sulla neve senza scarpe" e "Ho passato dieci giorni nella realtà virtuale".

Nel video che adesso ha più visualizzazioni (14 milioni) al centro dell'anteprima si vede Elon Musk: "Ho abbracciato le cento celebrità più importanti al mondo", è il titolo del video. E alla fine riceve un abbraccio anche dal Ceo di SpaceX, alla fine di un lungo "inseguimento" a cui ha dedicato un intero video.

Ma la fama al di fuori della cerchia dei suoi fan è arrivata per una polemica più che per una sfida estrema. Con l'obiettivo di viaggiare per il Giappone senza pagare neppure un centesimo, nel video pubblicato a ottobre 2023 (e poi rimosso) mostra come si è nascosto nei bagni del treno ad alta velocità fingendo di stare male e come alla fine sia stato fermato da un autista di un autobus su cui stava viaggiando senza avere i soldi necessari per la corsa. Una challenge finita male: l'autista ha chiamato le forze dell'ordine, che hanno portato lo youtuber in cella per cinque ore.

Quanti voti ha ricevuto Fidias Panayiotou a Cipro

Dalla cella di una stazione di polizia giapponese a un posto nell'emiciclo di Strasburgo. Quasi un quinto delle preferenze, cioè 71.330 voti. Così Fidias Panayiotou è stato eletto al Parlamento europeo, dove siederà insieme ad altri cinque colleghi ciprioti. La sua candidatura da indipendente è arrivata a gennaio in diretta televisiva. Panaloncini colorati, giacca e tre cravatte. "Ho 23 anni e non ho mai votato nella mia vita. Una notte mi sono detto che se non avessi mai votato e non mi fossi mai interessato, allora gli stessi nerd sarebbero stati al potere. Così ho detto basta", ha dichiarato davanti alle telecamere di AlphaTV.

Un programma politico non meglio definito, come le idee politiche sulla sua stessa isola (che hanno causato polemica tanto quanto alcuni dei suoi contenuti online). In un video, Panayiotou afferma che l'unico modo per rendere Cipro un'isola ricca è quella di fermare i negoziati con la parte turca (l'isola è divisa in due parti dal 1963 e ancora non si trova un modo per riunificare le due parti in costante tensione), così che il benessere della parte greca dell'isola costringa l'altro lato a implorare per una soluzione.