"Temu regala un tablet nuovo a 0 euro": abbiamo provato a prenderlo e non è finita bene Temu è un'app nata in Cina per fare acquisti a pochi euro. Non è nota per la qualità degli oggetti che vende, figuriamoci per quelli che regala. Da tempo gira un'offerta che promette di regalare ai nuovi clienti "tablet a zero euro": abbiamo fatto una prova per capire cosa si nasconde dietro l'offerta.

A cura di Valerio Berra

Temu ha cominciato a farsi notare in Italia nel 2023. Buone campagne sconti, vasta scelta di prodotti e soprattutto prezzi completamente stracciati. C'è stato anche un piccolo caso quando si sospettava, senza troppe basi, che fosse uno spyware. Nello store cinese si trovano rifornimenti di spugne per 2 euro, taglia-patate per 2 euro, zaini a 18 euro e termometri a 1,68 euro. D’altronde il claim sotto il nome di Temu è chiaro: “Shop like a Billionaire”, “Compra come se fossi un miliardario”.

Nelle ultime settimane c’è una pubblicità di Temu molto specifica che ha cominciato a girare sui social. Non parla di sconti, non parla di offerte. Tutt’altro. Promette di regalare ai nuovi clienti di Temu un tablet con sistema operativo Android. A volte ci sono degli attori che promuovono il tablet “a 0 euro”, a volte la stessa pubblicità viene lasciata a dei creator che mostrano il loro acquisto. Abbiamo provato anche noi.

La giungla delle offerte di Temu

Come al solito dietro a un’offerta così urlata ci sono mille clausole nascoste. Per prima cosa l’offerta del tablet a 0 euro funziona solo se sei un nuovo cliente Temu. Nuovi clienti vuol dire nuovi dati. Quindi più che un tablet a 0 euro stai scegliendo di scambiare un po’ dei tuoi dati personali per un prodotto di scarsa qualità che da solo non avresti mai comprato.

In ogni caso seguiamo tutto il percorso. Scarichiamo l’app, ci registriamo e poi iniziamo a inoltrarci nella lunga processione di offerte, promozioni e coupon attraverso cui ci viene chiesto di passare. Il sistema non è mai sazio: fai girare la ruota per ottenere lo sconto. Scegli l’uovo con la tua promozione, apri il pacco misterioso per la doppia ricompensa.

TEMU | Le offerte per gli utenti che entrano nell'app

Il problema del tablet esaurito

Nel giro di un paio di minuto otteniamo un cumulo di sconti di 200 euro. Abbastanza per svaligiare tutti gli scaffali di Temu. E poi, cancellato l’ultimo logo colorato, eccolo lì. Il nostro tablet. Lo fissiamo e scegliamo di rimandare l’acquisto, sfiancati da tutto questo giro di offerte. Dopo qualche ora torniamo nell’app e la risposta è chiara: “Il tablet è esaurito”. Sempre a 0 euro possiamo prendere uno smartphone di una marca impronunciabile o altri articoli di chincaglieria.

Ci sono rimasti i buoni. Direte voi. Peccato che anche qui i buoni non sono un deposito scalabile ma microbuoni da 5, 10 o al massimo 15 euro da usare divisi. Per sfruttare tutto il loro potenziale dovremmo fare acquisti per migliaia di euro. Direbbero altri: “Grazie ma non grazie”. Per trovare il tablet a 0 euro quindi bisogna essere nuovi utenti, seguire tutto il processo di acquisto senza mai uscire dall’app e forse poi metterlo nel carrello.

Chi è riuscito a prenderlo, racconta che anche una volta arrivati all’offerta nei tempi giusti viene comunque richiesto un minimo di “altri acquisti” per riceverlo. Parliamo di cifre attorno ai 65 euro. Una somma che, garantisce Temu, poi viene restituita in coupon di sconto. Anche qui il trucco è semplice: il coupon non è unico, è diviso in piccoli tagli e per riscattarlo tutto bisogna fare più acquisti.

Com’è il tablet di Temu

Guardando le recensioni, quelle vere, degli utenti che hanno recuperato il tablet a 0 euro capiamo anzitutto che non tutti i modelli di tablet sono uguali. Sono molto simili ma i brand cambiano con il tempo. I colleghi di SmartWorld ad esempio hanno ricevuto con questo procedimento uno ZB10. Guardando meglio le specifiche, si tratta di un tablet al limite dell’utilizzabile che funziona con Android Go, versione più leggera di Android pensata per i dispositivi più economici.

Su Amazon è in vendita per poco più di 40 dollari. Basta scarica un’app per bloccarlo e la fotocamera sembra uscita da uno spot della 3 con Claudio Amendola di inizio anni 2000. Insomma. Se trovate anche solo un creator che prova a consigliarvelo, potete serenamente togliere il follow.