video suggerito

Su iPhone arriva Inviti, l’app per non chiedere 100 volte ai vostri amici dove è l’appuntamento Apple inviti è un’app che permette di organizzare eventi con i propri contatti. Si possono creare biglietti di invito personalizzati con posizione, orario e una serie di grafiche dedicate. Inviti è comoda anche per gestire il post evento: si possono caricare le foto da condividere con gli altri partecipanti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Apple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Febbraio si sta rivelando un mese intenso per gli utenti di Apple. Nel giro di due settimane Cupertino ha lanciato una nuova app, ha pubblicato Apple TV sugli store per Android e ha presentato anche il suo nuovo smartphone: l’iPhone 16e, il più economico della famiglia iPhone 16. Prezzo di partenza: 729 euro.

Dopo qualche giorno di prova, l’app Inviti si sta rivelando particolarmente comoda per creare eventi. È un’app leggera, dedicata solo ai dispositivi Apple, che permette di creare degli inviti per qualsiasi evento. Di fatto sono card virtuali, in cui possiamo inserire la data, il luogo e la posizione del nostro invito.

Il tutto viene sistemato in un modo grafico con uno sfondo che varia dai temi preimpostati, non avrete difficoltà a trovare idee per le feste di compleanno, alle fotografie. Sarà interessante vedere se si potranno aggiungere altre opzioni quando arriverà la versione italiana di Apple Intelligence, l’arrivo è previsto per Aprile.

Due cose che non dovremmo più fare con inviti

Ci sono due opzioni comode che abbiamo provato con Inviti di Apple. La prima riguarda la posizione dell’evento. Ora, lo sappiamo bene, la maggior parte degli eventi viene organizzato mandando messaggi, nei casi più sfortunati con un gruppo WhatsApp. Il risultato è che nella miriade di messaggi che riempiono i nostri smartphone ritrovare data e luogo di un appuntamento non sia così semplice. Con inviti tutte le informazioni logistiche rimangono al loro posto.

Il secondo passaggio che questa app riesce a semplificare è lo scambio delle fotografie. C’è un’opzione su Inviti che permette di scambiare fotografie con gli altri partecipanti, in modo da creare subito un album condiviso senza intasare con pacchi di file altre conversazioni.