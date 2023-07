Su eBay ci sono Barbie in vendita a 100.000 dollari: tutti i modelli più strani che abbiamo trovato Dalla Barbie che insegna alle bambine come dimagrire, a quella che raccoglie la cacca del cane con una paletta magnetica. Oggi esce in Italia il film Barbie diretto da Greta Gerwig e online riappaiono collezioni dimenticate e costosissime della bambola della Mattel.

A cura di Elisabetta Rosso

Lontano dai riflettori di Hollywood la compravendita di Barbie è fiorente, e in alcune retrovie del web si trovano anche modelli controversi, come Barbie pesoforma o la versione della Madonna con tanto di aureola di plastica. Siamo entrati nel magico mondo della bambola più famosa del mondo per vedere cosa sta succedendo ora che il nuovo film di Greta Gerwing ha acceso nuovi riflettori su Barbie (in Italia esce oggi, 20 luglio). Su eBay son apparsi nuovi modelli, alcuni costosissimi, si trovano Barbie standard al prezzo di 25 dollari ma anche slot di edizioni limitate. Per esempio un utente vende Crystal Barbie, Happy Birthday Barbie e Angel Face Barbie al prezzo di 20.000 dollari, la spedizione invece è di 450. In vendita c'è anche la Miracle Pregnant Barbie Doll dal Giappone, che costa 15.598 dollari, ma si può acquistare in rate mensili di 735 al mese per un anno. Barbie Ken Error Doll con un inedito Ken barbuto costa 100.000 dollari.

EBAY | Barbie Ken Error Doll venduta a 100.000 euro

In realtà anche prima del fenomeno hot pink le bambole online sono rimaste un solido mercato di nicchia tra la nostalgia dei Millennial e Gen X e il lusso del collezionismo. Non è scontato, non tutti gli oggetti possono trasformarsi in qualcosa di collezionabile ma per i puristi della disciplina servono alcune prerogative. Devono essere rari, meglio se in produzione limitata, il prezzo lievita se l'oggetto non è mai stato scartato o se è scomparso dal mercato. Nonostante questo negli ultimi anni quello che viene chiamato collezionismo minore, per fare un esempio raccogliere i gadget aziendali, è stato alimentato dai costi più bassi e un'ampia possibilità di scelta sul mercato.

Non solo, come sempre l'aumento della domanda permette di riposizionare i passion asset, nel gergo quegli oggetti da collezione più o meno pregiati caratterizzati da una forte componente emotiva. Infine il prestigio del brand per garantire il valore del bene. Ora, le Barbie hanno tutte le carte in regola. Negli anni l'azienda di giocattoli Mattel ha prodotto moltissime versioni di Barbie e questo è un punto di forza. La varietà permette di collezionare bambole diverse con valori che cambiano a seconda della distribuzione. Esistono le versioni introvabili, le confezioni sigillate e con l'uscita del film di Gerwig la bambola si è trasforma nel simbolo del femminismo moderno. Quindi la domanda aumenta, il brand acquista nuova credibilità e i prezzi delle Barbie crescono.

EBAY | Barbie pesoforma con la bilancia e il libro di istruzioni per dimagrire

Le Barbie più strane e controverse prodotte da Mattel

Ci siamo addentarti nel mercato di Barbie sul web, e abbiamo trovato bambole da collezione non solo particolarmente costose, anche controverse o stravaganti. Per esempio Barbie pesoforma, insieme viene venduto un kit per dimagrire con tanto di scatoletta con sopra scritto "Non mangiare", una bilancia, e un libro di istruzioni che si intitola "Come perdere peso". C'è anche la Barbie Madonna, una bambola con la tunica, l'aureola e le braccia aperte (segue i principi dell'iconografia cristiana) creata da due artisti argentini. Barbie incinta invece è una versione inquietante dell'allegro chirurgo, se spogliata infatti si vede l'interno dell'addome con il bambino capovolto a testa in giù. Voleva essere una bambola educativa per mostrare alle bambine cosa succede durante una gravidanza. Poi c'è Barbie Bellezza Maledetta, Sposa Zombie, la bambola con la pelle bluastra rappresenta una defunta vestita con un abito dark, e Barbie raccoglie la cacca del cane. Il set include Barbie, il cane Tanner, cibo e una paletta magnetica per gli escrementi.

EBAY | Barbie Madonna

Le Barbie più costose sul mercato

Partiamo dal prezzo record: 302.500 dollari. La Stefano Centauri Barbie è stata realizzata dal designer australiano e venduta all’asta da Christie’s a New York ad un anonimo collezionista al prezzo record. Indossa un tubino nero senza spalline progettato da Centauri, che era stato realizzato in occasione del suo 50° anniversario, e un girocollo su misura creato con diamanti bianchi e rosa. La Barbie ispirata alla principessa Leila, realizzata per il 40° compleanno di Barbie, è stata venduta al prezzo di 85.000 dollari.

C'è poi la prima Barbie, soprannominata il "Santo Graal" dei collezionisti, dato che è molto difficile da trovare, soprattutto in buone condizioni. In un'asta del 2006 la Doll Attic di Sandi Holder in California l'hanno comprata a 27.450 dollari. Nel 2006, sempre Christie's ha invece ospitato la vendita di una collezione privata di circa 400 bambole Barbie, tra queste c'era anche la bambola Gala Abend, con un sontuoso abito, una borsetta, e un libretto da teatro e stata venduta a 9.184 dollari.