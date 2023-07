Cos’è la Barbie Pasta: il piatto rosa shocking che ha conquistato TikTok Tutto ruota intorno al rosa, un colore controverso che oscilla tra emancipazione e desiderio di evasione. Gli utenti stanno pubblicato sui social paste hot pink per entrare nell’universo di Barbie.

Non sono importanti gli ingredienti, basta che sia rosa. Su TikTok è comparso un nuovo trend che ha raccolto 5.3 milioni di visualizzazioni: donne e uomini si filmano mentre condiscono piatti di pasta con un sugo fucsia brillante. L'hashtag è #Barbiepasta. È solo l'ultima declinazione del fenomeno Barbiecore. L'estetica ispirata alla bambola si è imposta nell'immaginario comune dopo la pubblicazione dei primi scatti sul set del nuovo film di Greta Gerwig, che uscirà in Italia il 21 luglio 2023. Come sempre, all'icona servono simboli semplici e immediati, in questo caso parliamo del rosa shocking. È diventato una specie di feticcio per la nuova estetica femminista, dai vestiti, agli sfondi su Instagram, fino alla pasta.

Rosa è Barbie e Barbie è emancipazione nel 2023. La donna che può tutto, non deve rinunciare ai trucchi per fare l'astronauta e ha un uomo oggetto che deve vestirsi coordinato a lei. Ogni sfumatura della sua rivoluzione femminista è riconducibile al rosa. Che non a caso è un colore controverso. Come ha spiegato la storica della moda Valerie Steele nel libro "Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color", il simbolismo del rosa è radicalmente mutato nel tempo.

La femminilizzazione del colore è storia recente. Negli anni Quaranta gli uomini si vestono confetto, i fiocchi sulle culle dei bambini sono rosa e la carrozzeria dell'iconica Cadillac Fleetwood 60 di Elvis Preasley viene dipinta color zucchero filato. Poi basta una una scelta di marketing dei produttori di abiti statunitensi, decidono di tingere i vestitini delle bambine di rosa. A invertire la tendenza però è proprio l‘esordio di Barbie, la nuova appartenenza viene rafforzata da Mamie Eisenhower, che nel 1953 al ballo inaugurale della Casa Bianca veste di rosa, e Marylin Monroe in fucsia nel film Gli Uomini Preferiscono Le Bionde. Arrivano gli anni '70 e le femministe fanno la guerra al colore, lo stesso che poi recuperano cinquant'anni dopo tingendo le insegne della protesta di hot pink. Basta pensare alle Pussy Riot o ai sari rosa dalle attiviste del gruppo Gulabi Gang dell’Uttar Pradesh.

Il nuovo trend su TikTok

Ogni ricetta è diversa, solo un ingrediente non può mancare, la barbabietola: il trucco per tingere ogni piatto di rosa. Come ha spiegato Maria Zizka, autrice di " Cook Color ", al Washington Post, "trovare il rosa in cucina è in realtà piuttosto difficile. A volte un ingrediente ha una parte rosa, come le pieghe interne di uno scalogno, o ha quello che viene chiamato un momento rosa quando stai cucinando". La soluzione più semplice per tingere i cibi di rosa, come sottolinea Zizka, rimane la barbabietola.

Non tutti i video sono invitanti, c'è chi frigge teste d'aglio, o trita tre cipolle per 80 grammi di pasta. Non manca la versione estiva con feta e pomodorini, quella vegana, e diversi utenti per dare cremosità al sugo aggiungono caraffe strabordanti di panna acida. Compaiono però anche le ricette di alta cucina. La chef Meredith Hayden ha pubblicato su TikTok il video dove mostra come cucinare un piatto di noodles rosa conditi con barbabietola e formaggio di capra.

TikTok ha sempre avuto un debole per i cibi rosa, l'hashtag #pinkfood ha oltre 95,6 milioni di visualizzazioni, il trend #RoseAllDay ha conquistato il pubblico con ananas, cioccolato ​​e gin, rigorosamente rosa. Ma già nel 1857 la limonata rosa, creata per sbaglio, aveva venduto il doppio rispetto a quella giallo trasparente come tradizione vuole.

Il rosa però va anche oltre l'emancipazione, come ha spiegato la scrittrice di moda Alyssa Kelly in CR Fashion Book, Elsa Schiaparelli, stilista italiana degli anni '30 e '40, ha fatto del “rosa shocking” il suo colore distintivo. "L'uso di colori vivaci, in particolare il rosa, è stato per Schiaparelli un modo per disconnettersi dal conflitto globale in corso e trovare una fonte di ispirazione". La via fuga e l'evasione diventano così l'altro lato della tenenza, che trova riscontro anche nelle aspettative nel nuovo film di Gerwig e nei piatti hot pink che colorano i social in stile Barbiecore.