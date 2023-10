Quanto guadagna Khaby Lame per ogni post su Instagram Khaby Lame è il creator con più follower su TikTok. Classe 2000, da questa piattaforma ha conquistato visualizzazioni in tutto il mondo: ora lavora stabilmente con decine di brand. Quest’anno ha cominciato a muoversi fuori dai social: è diventato il nuovo volto di Fortnite e ha lavorato come giudice per Italia’s Got Talent.

A cura di Valerio Berra

Khabane Lame, detto Khaby. Nella primavera del 2021 era un ragazzo della provincia italiana. Viveva a Chivasso e a furia di pubblicare video su TikTok era riuscito ad ottenere un discreto seguito sulla piattaforma. È questo il periodo in cui sono arrivati i successi. Il primo milione di follower, poi il secondo e poi a raffica tutti gli altri. Khaby non è riuscito nemmeno a gonfiare tutti i palloncini per festeggiare ogni milione. In poco tempo è entrato nella classifica dei 100 creator più seguiti, ora è la persona che ha più follower al mondo in questa piattaforma (161 milioni di followe). E adesso è stato anche incoronato da Forbes.

Nel suo ultimo numero la versione statunitense della rivista ha inserito Khaby Lame nella classifica dei 50 creator che nel 2023 hanno guadagnato di più dalle piattaforme social. Il primo posto è occupato da Jimmy "MrBeast" Donaldson, lo youtuber più seguito al mondo. Secondo le stime di Forbes, MrBeast ha guadagnato fino a questo momento 82 milioni di dollari. Al secondo posto c’è Olajide "KSI" Olatunji con un guadagno totale stiamoti di 112 milioni dollari. Terzo posto per Jake Paul, con 34 milioni di dollari.

Khaby Lame si trova all’11° posto. Stando alle parole di Forbes le stime dei suoi guadagni non si basano solamente sulle entrate che arrivano direttamente dai social network ma conteggiano anche le altre attività dei creator. E Khaby Lame di attività fuori dai social quest’anno ne ha fatte molte: oltre ad aver esordito come giudice a Italia’s Got Talent, Khaby è apparso con una sua skin anche nel videogioco Fortnite.

Per tutto questo Forbes ha stimato i suoi guadagni a 16,5 milioni di dollari. Nella sua analisi Forbes è anche sceso nei dettagli dei guadagni, stimando che per un singolo post Khaby Lame sia in grado di guadagnare fino a 750.000 dollari, sia su Instagram che su TikTok. C’è da dire che Khaby da quando è diventato il creator con più follower su TikTok ha lavorato solo con grandi brand, da Meta a Hugo Boss passando per la Middle East bank QNB.