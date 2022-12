Barbie il film: nel trailer la prima “bambola adulta” della storia con il costume zebrato Il teaser trailer del film “Barbie” con Margot Robbie ha lasciato tutti a bocca aperta: in una brillante parodia di “2001: Odissea Nello Spazio” appare la rivoluzionaria bambola con il costume da pin up.

immagine dal teaser trailer del film Barbie

E Greta Gerwig creò la Barbie. In soli 20 secondi, il primo teaser trailer del film Barbie della Warner Bros ha mandato in visibilio i social e Internet. Era noto che la regista di Piccole Donne avrebbe dato una lettura moderna e controcorrente all'epopea della bambola Mattel: le prime foto dal set mostravano look fluorescenti e rollerblade. Il trailer è riuscito a lasciare comunque tutti a bocca aperta: in uno scenario primordiale che cita a mani basse Stanley Kubrick appare "la" Barbie. Non una Barbie qualsiasi, ma la prima Barbie, l'originale, quando si chiamava ancora Barbara e non indossava nient'altro che un costume a righe.

Margot Robbie nel trailer di Barbie

Il film di Greta Gerwig uscirà solo nell'estate del 2023, ma è già disponibile il primo teaser trailer. In una brillante parodia del film 2001: Odissea Nello Spazio si vedono alcune bambine giocare con i bambolotti mentre una voce spiega: "Dall'inizio dei tempi, le bambole sono sempre esistite. Ma erano bambolotti". A cambiare la storia dei giocattoli arrivò Barbie: la prima bambola adulta, con le fattezze longilinee di una ragazza alla moda.

Una scena del trailer Barbie

Altro che vestitini: Barbie – interpretata da Margot Robbie – compare indossando un costume bianco e nero senza spalline, avvitato in perfetto stile anni Cinquanta, mules con il tacco e un paio di occhiali sole con la montatura bianca. Margot Robbie ricrea perfettamente il look originale, con coda di cavallo e i ricci sulla fronte, rossetto rosso fuoco sulle labbra e grandi orecchini dorati. Inutile dire che, alla sola vista di Barbie, le bambine distruggono gli ormai superati bambolotti.

Margot Robbie nel trailer di Barbie

Com'era la prima Barbie della storia

Il look di Margot Robbie è una citazione letterale della prima Barbie apparsa in commercio. A inventarla fu una donna: Ruth Handler, la moglie del fondatore della Mattel. Si ispirò alla tedesca Lilli Doll, ma la modellò con uno stile da pin-up: occhiali da gatta bianchi, tacchi a spillo, vitino da vespa, labbra rosse e una finta permanente ai capelli.

La Barbie originale del 1959

Curiosità: all'inizio esisteva bionda che mora, e acquistò la caratteristica chioma liscia solo molto più tardi. Il nome è un omaggio alla figlia della coppia: Barbara Millicent Roberts, detta… Barbie. Per gli amici, Barbie. Barbie fu lanciata il 9 marzo 1959 con grande successo: 300mila pezzi venduti in un solo anno.

La prima Barbie della Mattel

Come illustra bene il trailer del film, Barbie cambiò le carte in tavola per sempre: era una bambola con un corpo adulto (dalle proporzioni assolutamente irrealistiche, ma per molto tempo nessuno si pose il problema) che voleva ispirare le bambine a essere "tutto ciò che desideravano". Astronaute, giudici, atlete olimpiche: oggi più che mai Barbie è un'icona e continua a ispirare la moda. Avete mai sentito parlare di Barbiecore?