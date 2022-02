Quanti follower hanno guadagnato gli artisti in gara a Sanremo 2022 Per fare un esempio: Blanco, cantautore in gara con Mahmood con il brano “Brividi”, ha guadagnato 300.000 follower su Instagram poco dopo il suo esordio a Sanremo 2022.

A cura di Lorena Rao

Qual è il primo oggetto che viene in mente da associare a un programma televisivo come Sanremo 2022? In molti direbbero il telecomando, ma in realtà la risposta è lo smartphone. La 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana è un mix di meme, post sui social e commenti nella chat private, che evidenzia come la kermesse canora sia ormai a tutti gli effetti un fenomeno intergenerazionale. Un aspetto ribadito dai 25 artisti in gara, tra tiktoker e pilastri della tradizione musicale italiana, investiti dal "chiacchiericcio social" non appena mettono piede sul palco dell'Ariston.

Tutto questo ha portato a ciascun artista in gara un incredibile aumento di follower sui propri canali social, in particolar modo Instagram. Per fare un esempio: Blanco, cantautore in gara con Mahmood col brano "Brividi", ha guadagnato 300.000 follower poco dopo il suo esordio a Sanremo 2022. Blanco non è l'unico artista partecipante ad aver visto un'impennata dei fan su Instagram dopo la propria esibizione al Festival. Il sito Webboh ha stilato una lista dettagliata che mostra la crescita di follower sul popolare social in ordine decrescente. Eccola qui di seguito:

Blanco: +301.836 follower (da 1.067.578 a 1.369.414)

Mahmood: +123.456 (da 1.224.775 a 1.348.231)

Elisa: +37.148 (da 1.465.215 a 1.502.363)

Matteo Romano: +31.161 (da 59.086 a 90.247)

Michele Bravi: +30.707 (da 1.034.616 a 1.065.323)

Rkomi: +30.514 (da 806.697 a 837.211)

Ditonellapiaga: +28.025 (da 11.612 a 39.637)

Ana Mena: +21.580 (da 1.007.488 a 1.029.068)

La Rappresentante di Lista: +21.278 (da 102.905 a 124.183)

Dargen D’Amico: +21.118 (da 66.482 a 87.600)

Irama: +20.670 (da 1.435.839 a 1.456.509)

Achille Lauro: +19.668 (da 1.706.168 a 1.725.836)

Emma: + 18.366 (da 5.354.795 a 5.373.161)

Noemi: +13.879 (da 595.967 a 609.846)

Sangiovanni: +12.993 (da 1.561.325 a 1.574.318)

Gianni Morandi: +12.093 (da 1.342.416 a 1.354.509)

Aka7Even: +7.246 (da 890.135 a 897.381)

Fabrizio Moro: +7.021 (da 540.709 a 547.730)

Donatella Rettore: +6.233 (da 44.176 a 50.409)

Giovanni Truppi: +6.125 (da 21.746 a 27.871)

Hu: +5.517 (da 9.305 a 14.822)

Iva Zanicchi: +4.386 (da 197.431 a 201.817)

Tananai: +4.436 (da 24.256 a 28.692)

Highsnob: +3.962 (da 120.252 a 124.214)

Yuman: +3.379 (da 4,582 a 7.961)

Massimo Ranieri: +3.259 (da 73.122 a 76.381)

Le Vibrazioni: +2.177 (da 97.099 a 99.276)

Giusy Ferreri: +1.706 (da 238.999 a 240.705)

Da Sangiovanni a Donatella Rettore: i numeri di ciascun artista sono una prova di quanto il movimento di utenti su Instagram si sia fatto davvero massiccio durante le serate di Sanremo 2022.