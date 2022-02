Chi sono i tiktoker al Festival di Sanremo 2022 La 72esima edizione del Festival di Sanremo è un trend in espansione su TikTok, grazie anche alla partecipazione diretta di artisti come Matteo Romano, Hu e ditonellapiaga.

Con la prima serata andata in onda ieri sera, comincia ufficialmente la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Negli ultimi anni, l'evento dedicato alla canzone italiana è riuscito a diventare un fenomeno intergenerazionale, unendo i pilastri della tradizione televisiva e canora nostrana a meme e social network. Ed è proprio su TikTok che il Festival è un trend, con gli hashtag ufficiali #DietroLeQuinte e #Sanremo2022, utilizzati in primis dagli artisti in gara per raccontare alla propria community di fan i retroscena e le emozioni delle performance. Le visualizzazioni legate agli hashtag hanno già superato i 10 milioni. In breve, Sanremo diventa virale anche su TikTok.

Tra i partecipanti di Sanremo 2022 più attivi su TikTok vi è Federica Ferracuti, in arte Hu (@hu.is.who), giovane cantautrice e polistrumentista. I suoi contenuti sono per lo più risposte ironiche a chi la critica di non essere abbastanza famosa per poter salire sul palco dell'Ariston. Ma non è tutto: sulla piattaforma pubblica anche le prove mattutine di canto. Un'altra giovane artista in gara molto partecipe sulla piattaforma social è Margherita Carducci, meglio nota come ditonellapiaga (@ditonellapiaga). Su TikTok ha presentato simpaticamente la cover che canterà a Sanremo con Donatella Rettore, che ritorna sul palco dopo 28 anni di assenza dal Festival. Pure la celebre cantante degli anni '80 ha un suo account ufficiale su TikTok: @rettoreofficial.

Non è ancora tutto: TikTok ha anche il merito di aver portato sul palco artisti-tiktoker, diventati celebri proprio grazie alla nota piattaforma social. Tra questi vi è Matteo Romano (@romanomatteo_), il giovane cantante che ha incantato con la sua voce il pubblico di TikTok durante il primo lockdown nel 2020. Già vincitore nella categoria giovani, a soli 19 anni si ritrova a concorrere tra i Big del Festival di Sanremo 2022. Per la sua community canta "Concedimi", il brano che lo ha reso famoso prima su TikTok e poi anche tra il pubblico più ampio.

A tutto questo si aggiungono altre funzionalità all'interno del popolare social media, volte a celebrare Sanremo 2022. Tra queste "il Pagellone" e altri appuntamenti che vedono la diretta partecipazione dei The Jackal.