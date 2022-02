“Freddy, you’re supposed to be on lockdown”: da dove viene la frase diventata virale su TikTok L’inquietante audio arriva da Five Nights at Freddy’s (FNAF), serie horror videoludica creata nel 2014 da Scott Cawthon. Si tratta di una produzione molto nota tra le nicchie di giocatori e giocatrici, che conta circa 10 capitoli canonici, più svariati spin-off e romanzi.

La storia di FNAF è incentrata sulla pizzeria Freddy’s e vede per protagonisti dei macabri animali meccanici. La frase diventata virale su TikTok proviene dall'ultimo capitolo, Five Nights at Freddy’s: Security Breach, pubblicato lo scorso dicembre. In particolare è tratta dalla scena in cui l'agente Vanessa scopre che il protagonista Freddy si è liberato. Ecco spiegato perché Vanessa urla: “Freddy! Dovresti essere in isolamento!”. Il fenomeno ha preso piede negli Stati Uniti per poi investire il resto del mondo, Italia inclusa. Five Nights at Freddy’s non è l'unico videogioco horror ad aver conquistato TikTok. Un altro titolo spaventoso diventato molto popolare tra i tiktoker è The Forest, sviluppato dal piccolo team canadese Endnight Games. In generale TikTok si rivela un'ottima vetrina per i titoli appena lanciati, offrendo un tipo di visibilità più immediata e generalista rispetto a Twitch,

Intanto il social network cinese sta testando gli abbonamenti a pagamento. Un esperimento che si inserisce in un piano più ampio di monetizzazione. Del resto, TikTok cattura sempre più l'attenzione delle aziende: grossi marchi, come Amazon, Louis Vuitton e McDonald’s, investono sempre di più sui tiktoker, con cifre che vanno dai 100mila ai 250mila dollari per la sponsorizzazione di un singolo post. Secondo Forbes, il fatturato totale dei 7 tiktoker più pagati del 2021 è aumentato del 200% rispetto al 2020. Tra le altre aziende che puntano su TikTok è il caso di citare anche Netflix, che ha da poco inaugurato Hype House, reality show con 16 tiktoker come partecipanti.